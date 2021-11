Korjataanko historiallinen keikkapaikka uuteen uskoon lähivuosina? Tullikamarin korjaukseen esitetään yli 10 miljoonan remonttia

Tampereen kaupunki suunnittelee mittavaa remonttia sen omistamalle Tullikamarille. 120-vuotias rakennus on nykyään vilkas keikkapaikka mutta remontin tarpeessa.

Tampereen keskustassa sijaitsevaa Tullikamaria aiotaan perusparantaa. Kulttuuritilana toimivan rakennuksen remonttisuunnitelmia käsitellään sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokouksessa tiistaina.

Kokouksessa päätetään, käytetäänkö rakennuksen perusparannuksen hankesuunnitelmaa jatkosuunnittelun pohjana. Nyt esitettävässä suunnitelmassa rakennusta korjattaisiin ja parannettaisiin kymmenellä miljoonalla eurolla.

Rakennuksen on arvioitu olevan nykytilanteessa laajan peruskorjauksen tarpeessa.

Hankkeessa uusittaisiin muun muassa peltikatto ja lattiarakenteita sekä korjattaisiin kellarin ulkoseinien rakenteita. Myös esimerkiksi sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat esityksen mukaan uusimisen tarpeessa.

Hanketta on valmisteltu pitkään. Kaupunki teetti jo yli vuosi sitten rakennuksen kuntotutkimuksia, jotka paljastivat korjaustarpeen.

Keikkapaikalle parvi

Kaupungin omistama Tullikamari on suojeltu rakennus. Sitä vuokraava Tampereen Kulttuurikamari oy järjestää keikkoja ja muita tapahtumia Klubi-ravintolan ja Pakkahuone-salin tiloissa ensimmäisessä kerroksessa. Pakkahuoneen pääsisäänkäynti ja muita tiloja sijaitsee kellarikerroksessa, ja toisessa kerroksessa on kulttuuritoimijoiden toimistotiloja.

Suunnitelmassa tilojen järjestys säilyy pääasiassa ennallaan. Pakkahuoneelle esitetään yleisöparvea sekä muutoksia muun muassa näyttämölle, aulaan ja wc-tiloihin.

Klubin puolella ei tehtäisi isoja muutoksia. Sitä remontoitiin jo viime vuonna, kun keikkakalenteri tyhjentyi koronan vuoksi.

Kaupunki on varannut hankkeelle 9,53 miljoonaa euroa vuosille 2021–2024, mutta hankesuunnitelman kustannusarvio on 10,8 miljoonaa euroa. Hankkeen edetessä pyritään selvittämään, miten kustannuksia saataisiin pienennettyä.

Rakennustyöt alkaisivat arviolta alkuvuodesta 2023, ja valmistuisivat kesällä 2024. Tällä välin Tullikamari ei ole käytössä, vaan toimijat joutuvat muuttamaan väistötiloihin.

Pakkahuoneen puolelle mahtuu 1 200 katsojaa. Hankkeen luonnoksessa sinne lisättäisiin parvi yleisölle.

120-vuotias tulli

Tullikamarin aukiolle on suunniteltu uudistuksia monta vuotta. Tarkoituksena on ollut laajentaa ydinkeskustaa Tullin alueelle. Aukiolle on esitetty tornitaloa Itsenäisyydenkadun varrelle ja muita uudistuksia. Asemakaavamuutos on vireillä. Perusparannus voidaan toteuttaa jo ennen kaavamuutosta.

Tullikamari valmistui 120 vuotta sitten, vuonna 1901. Silloin se oli nimensä mukaisesti tullikäytössä, mutta se otettiin kulttuurikäyttöön vuonna 1988. Kaksi vuotta sitten siellä järjestettiin yli 500 tilaisuutta vuodessa, ja kävijöitä oli tuolloin noin 200 000.

Rakennukselle on tehty perusparannus edellisen kerran vuonna 1994.