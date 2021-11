Suora lähetys: Tampereen valtuusto päättää ensi vuoden rahoista ja palveluista – "Velkaantuminen pitää saada taittumaan”

Käsiteltävänä on ensi vuoden budjetti ja vuosien 2022–25 taloussuunnitelma sekä Tampereen strategia vuoteen 2030.

Aamulehti

Tampereen kaupunginvaltuuston talousarviokokous alkaa maanantaina kello 9. Käsiteltävänä on ensi vuoden budjetti ja vuosien 2022–25 taloussuunnitelma sekä Tampereen strategia vuoteen 2030.

Pormestarikoalitioon kuuluvien ryhmien kesken ei tiettävästi ole isoja kiistakysymyksiä, mutta pieniä muutoksia pormestarin talousarvioesitykseen on tulossa.

Lue lisää: Tampereen kaupungin työntekijämäärä voi kasvaa ensi vuonna sadoilla, eivätkä kulut ole ainoa murhe – ”Henkilöstön saatavuus on suuri huolenaihe”

Tässä jutussa voit katsoa Tampereen kaupungin tuottamaa suoraa lähetystä kokouksesta. Seuraamme kokousta myös tekstiseurantana lähetysikkunan alla.

Katso suoraa lähetystä:

Tekstiseuranta kokouksesta:

Kello 10.53: Puheenvuoron saa Sakari Puisto (ps.). Hän nostaa esille pormestarin puheenvuoron, josta puhuttiin Tampereesta edelläkävijäkaupunkina. Puisto toivoo, että erityistä huomiota kiinnitetään digitaalisuuteen.

Kello 10.50: Puheenvuoro siirtyy Aila Dündar-Järviselle (sd.). Hän puhuu valtuustoaloitteista, joihin kuuluu esimerkiksi Kämmenniemen koulun perusparantamisen aikaistaminen.

Kello 10.47: Ensimmäisenä puheenvuoron saa Pia Viitanen (sd.). Hän alleviivaa panostuksia koulutukseen, luokkakokoihin ja tukipalveluihin sekä sosiaali- ja terveysalan puolella hoitajapulaan ja hoitojonoihin. Viitanen puhuu alueiden eriarvoistumisesta: ”Pidän tärkeänä, että etenemme lähiöasiassa.”

Kello 10.45: Ryhmäpuheenvuorot on pidetty. Seuraavaksi siirrytään yksilöpuheenvuoroihin. Ilmari Nurminen muistuttaa, että keskustelukulttuuri pidetään toisia kunnioittavana.

Kello 10.36: Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen saa seuraavaksi puheenvuoron. ”Pidämme hyvänä, että strategiassa asetetaan tavoite Tampereesta parhaana paikkana kasvaa ja ikääntyä.” Ikäystävällinen kaupunki palvelee Pursiaisen mukaa kuntalaisia. ”Talousarviossa terapiatakuu ja köyhyystyöryhmä ovat lapsiystävällisiä tekoja.”

Ryhmän mielestä kaupungin täytyy löytää ratkaisuja hoitajapulaan. Ryhmä haluaa puolustaa myös sananvapautta ja erilaisia mielipiteitä.

”Jokaisella on oikeus asuntoon ja on hyvä asia että strategiassa mitataan pitkäaikaisasunnottomuuden määrää. Paras hyvinvointimittari on se, miten kaikkein heikoimmassa asemassa oleva voi.”

Ryhmä on huolestunut huumeidenkäytöstä. Kaupungissa käytön ehkäisyyn pitäisi kiinnittää ryhmän mielestä huomiota.

Seuraavaksi Pursiainen puhuu talousarviosta. ”Velkaantuminen pitää saada taittumaan.”

Kello 10.31: Seuraavaksi puhuu keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jouni Ovaska. Puheenvuorossaan hän toteaa, että on tärkeää kiinnittää huomiota koulujen ryhmäkokoihin. Lukioiden keskiarvot karkaavat, ja valtuustoryhmä haluaa helpottaa lukioon pääsyä. Ryhmä on tyytyväinen, että lukioiden aloituspaikkoja lisätään.

Ovaska puhuu sotemuutoksesta, hoitajapulasta ja nuorten mielenterveydestä. ”Hoitohenkilökunnalla on uupumusta, joka lisää poissaoloja. Työntekijöistä on pulaa eikä sairastuneille työntekijöille löydy sijaisia. Hoitojonot mielenterveyspalveluihin ovat kohtuuttoman pitkät.”

”Talous on saatava tasapainoon. Velkaantumista on kyettävä hillitsemään. Ensi vuonna alamme nähdä, millaiseksi kuntatalous muodostuu hyvinvointialueiden myötä.”

Kello 10.23: Puheenvuoro siirtyy vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajalle Milka Hanhelalle. Ensimmäiseksi puhutaan talousarviosta. Valtuustoryhmä on tyytyväinen alijäämäiseen talousarvioon. Hoitoalaan ja mielenterveyteen liittyvä kriisi tarvitsee Hanhelan mukaan panostuksia, mutta vasemmistoliitto pelkää, ettei taloudellinen mitoitus riitä.

Valtuustoryhmä kiinnittää strategiassa huomiota samanarvoisuuteen. ”On tärkeää, että eri kaupunginosat eivät eriydy liikaa. Lapsilla pitää olla oikeus laadukkaaseen koulutukseen riippumatta siitä, missä asuu tai mitä koulua käy.”

Hanhela puhuu seuraavaksi ilmastokriisistä. ”42 prosenttia nuorista uskoo ihmiskunnan olevan tuhoon tuomittu.” Globaali katastrofi on Glasgow’n jäljiltä Hanhelan mukaan kiveen hakattu. Hanhelan mukaan lentoliikenteeseen tai yksityisautoiluun investoiminen tuntuu surkuhupaisalta.

Kello 10.07: Seuraavaksi puheenvuoron saa perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva. Ensin puheenvuorossa käsitellään strategiaa: ”Tampereen strategiaan 2030 tehtiin pormestarin johdolla perussuomalaisten toivoma muutos. Asiakirjaan lisättiin pyynnöstämme lause: "Kiinnitämme erityistä huomiota kotoutumisen onnistumiseen." On kaikkien etu, että tulijat kotoutuvat uuteen kulttuuriin ja kieleen ja pystyvät siten helpommin ottamaan vastuuta omasta ja perheensä toimeentulosta.”

Perussuomalaiset ohjaisivat hiilineutraaliuden tavoitteessa kaupunkia niin, että toteutettaisiin vain sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät merkittävästi nostaisi asumisen, elämisen, liikkumisen ja yrittämisen hintaa. ”Näemme, että alueellinen yhdenvertaisuus Tampereella vaarantuu näiden syiden johdosta. Sen johdosta siirtäisimme hiilineutraaliustavoitevuotta 20 vuotta eteenpäin eli vuoteen 2050 monen muun Euroopan maan tavoin.”

Seuraavaksi Kaleva puhuu talousarviosta. Puheessaan hän toteaa, että miinusmerkkisiä budjetteja ei tulisi tehdä. ”Vähintäänkin talous tulee tasapainottaa pikaisesti.”

Perussuomalaiset esittävät muutosehdotuksia muun muassa kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen, talouden tasapainottamiseen, Hiedanranta-kehitysohjelmaan ja ilmastobudjettiin.

Kello 10.01: Puheenvuoro siirtyy vihreiden valtuustoryhmän varapuheenjohtajalle Brigita Krasniqille. ”Ympäristökriisin torjuminen ja ratkaisu vaatii meiltä pitkän tähtäimen toimia. Tämä vuosikymmen on ratkaiseva. Tähtäämme kohti hiilinegatiivista Tamperetta. Erityisen tärkeänä näemme tässä muutoksessa Sähkölaitoksen roolin, joka on lähdössä rohkeasti kohti hiilinegatiivisia ja polttoon perustamattomia ratkaisuja.”

Krasniqi kertoo, että kuntatalouden tilanne on haastava. ”Tampereella täytyy olla tässä tarkkana. On erityisen tärkeää, että teemme panostuksia ja investointeja kaupungin kasvuun ja hyvinvointiin.”

Vihreiden valtuustoryhmä on tyytyväinen, että raitiotietä jatketaan ja että lähijunaliikenteeseen panostetaan entistä enemmän. ”Panostamme kävelyyn ja pyöräilyyn raitiotien rinnakkaishankkeet mukaan laskettuina noin 10 miljoonaa euroa, joka on aivan kansallista kärkeä.”

Kello 9.49: Seuraavaksi puhuu sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmi. ”Ensi vuonna sosiaali- ja peruspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle muuttaa kenttää”, hän toteaa.

Talouden kuva on kääntynyt Salmen mukaan positiivisen suuntaan. ”Maan hallituksen toimilla on ollut positiivinen vaikutus, koronan aiheuttamat kustannukset on korvattu kunnille. Anna-Kaisa Ikosen talousarvio on sdp:n näkökulmasta kannatettava. Kaupungin kasvuun satsataan ja viedään eteenpäin sdp:lle tärkeitä tavoitteita. Talousarvioehdotuksen viesti on, että kaikki pidetään mukana. Talousarvio vie strategian tavoitteita eteenpäin.”

”2022 viimeinen vuosi, kun kaupunki vastaa sotepalveluista. Kysymys on historian suurimmasta hallintouudistuksesta.”

Työt ja niiden tekijät eivät Salmen mukaan kohtaa. Tärkeää olisi lisätä työvoimapulasta kärsivien alojen houkuttelevuutta.

Sdp:n valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2022 talousarvion.

Kello 9.39: Seuraavaksi siirrytään valtuustoryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä aloittaa kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola (kok.).

”Kaupunki ottaa ensi vuoden aikana 115 miljoonaa uutta velkaa. Emon velka tulee vuoden lopussa olemaan 1078 miljoonaa euroa ja sen kasvuvauhti on ollut viime vuosina vähän liiankin raju. Vuonna 2010 velka oli 1464 euroa per asukas, vuonna 2016 se oli 2139 euroa per asukas ja ensi vuoden lopussa 4363 asukasta kohden. Samaan aikaan kaupungin väkiluku on kasvanut yli 30 tuhannella asukkaalla, mikä on vaatinut myös valtavasti investointeja. Ryhmämme pitää kuitenkin 4,5 prosentin nettomenojen kasvua liian voimakkaana ja ensi vuonna onkin ryhdyttävä katsomaan säästökohteita.”

Kummolan mukaan sen jälkeen, kun sote on siirtynyt hyvinvointialueelle, on ryhdyttävä puntaroimaan investointeja tarkasti.

Neuvotteluissa on tehty pieniä menolisäyksiä lähinnä sote-puolelle. Kummola esittää huolensa huutavasta hoitajapulasta ja pelkää, etteivät hoitajille varatut rahat riitä. ”Maan hallituksen olisikin syytä pohtia mitoituksen ajoitusta uudelleen ja järjestää koulutus ja säädökset ensin mitoitusta vastaavalle tasolle.”

Kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2022 talousarvion.

Kello 9.31: Ikosen mukaan soteuudistuksen jälkeen tavoitteena on, että taloudessa saavutetaan tasapaino.

Kello 9.29: ”Veroja ei koroteta”, toteaa Ikonen. Tulopuolta heikentää esimerkiksi valtion koronatukien loppuminen.

Kaupungin odotetaan jatkavan kasvuaan. Ripeä kasvutarve näkyy Ikosen mukaan investointien tarpeessa. ”Investointien vuoksi lainamäärä kasvaa.”

Kello 9.27: Ikonen kertoo, että uusi strategia on nimeltään Tekemisen kaupunki. ”Tulevaisuuden kaupunkia tehdään yhdessä”, hän toteaa. Uudessa strategiassa on neljä pääkohtaa. Ne ovat yhdenvertaiset yksilöt, tekevät yhteisöt, hiilineutraaleja tekoja ja tulevaisuuden edelläkävijät. Yhdenvertaisilla yksilöillä tarkoitetaan, että kaupunki olisi paras paikka esimerkiksi kasvaa ja ikääntyä. Ikosen mukaan työtä tehdään eriarvoisuuden estämiseksi. Työkykyä ja työllisyyttä lisätään.

Toinen osa on tekevät yhteisöt. Sillä tarkoitetaan, että ”parempaa huomista tehdään yhdessä”. Kaupunkiin luodaan viihtyisiä tiloja, joissa on helppo kohdata toisia. Kaupunki tukee yrityksiä ja niiden kasvua.

Kolmas osa-alue on hiilineutraaleja tekoja. Monimuotoisuuden säilyttäminen on Ikosen mukaan kaupungille välttämätön. Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Neljäs osa-alue on tulevaisuuden edelläkävijät. Ikonen kertoo, että Tampereen tavoitteena on varmistaa hyvä koulutus ja houkutella osaajia myös muualta.

Toinen osa kokouksessa käsiteltävistä asioista on kaupungin talousarvio. ”Talousarviosta on tulossa kireä”, Ikonen sanoo. Edessä on suurten muutosten vuosi, johon liittyy muun muassa hyvinvointialueet. Talousarviossa kiinnitetään erityistä huomiota muun muassa nuorten hyvinvointiin, johon on vaikuttanut negatiivisesti koronapandemia. Kaupungin henkilöstömäärää kasvatetaan. Myös lukioiden aloituspaikkoja lisätään.

Kello 9.16: Valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.) kertoo, että kokous aloitetaan kaupungin strategiasta ja talousarviosta sekä siihen liittyvistä asioista. Ensimmäinen puheenvuoro annetaan kaupungin pormestarille Anna-Kaisa Ikoselle (kok.)

Kello 9.01: Kokous on juuri alkamassa, ja valtuutetut saapuvat saliin. Aamulehti seuraa kokousta etäyhteyden päästä.