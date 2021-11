Yli 17 miljoonaa maksavien Iltalan ja Juhlatalon remonttien on määrä alkaa Koukkuniemessä vuonna 2023 – kustannusarvio noussut

Perusparannuksessa vanhankotiasumista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Iltalaan tulee neljä ryhmäkotia.

Koukkuniemen alueella sijaitsevien Iltalan ja Juhlatalon perusparannuksen on määrä alkaa vuoden 2023 alussa. Alue on kuvattu 9. helmikuuta 2021.

Aamulehti

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi keskiviikkona 10. marraskuuta Tampereella Koukkuniemen alueella sijaitsevien Iltalan ja ja Juhlatalon hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Suunnitelman mukaan Iltalan sekä sen yhteydessä olevan Juhlatalon perusparannus alkaa vuoden 2023 alussa. Hankkeen toteuttaminen vaatii vielä sosiaali- ja terveysministeriön poikkeusluvan.

Iltala on valmistunut 1959 ja rakennuksen pohjoispäässä oleva Juhlatalo kaksi vuotta myöhemmin. Rakennus on perusparannettu viimeksi vuonna 1998. Kuntotutkimuksissa rakennuksesta on löydetty rakenteellisia vaurioita. Siellä on todettu myös sisäilmaongelmia.

Iltalassa on tällä hetkellä 77 vanhainkotipaikkaa. Perusparannuksessa vanhankotiasumista muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Iltalaan tulee neljä ryhmäkotia ja yhteensä koti 55:lle ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalle ikäihmiselle.

Hankkeen kustannusarvio 17,605 miljoonaa euroa. Kustannusarvio on noussut tarveselvitysvaiheesta noin 1,6 miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat lisänneet Tampereen rakennuskustannusindeksin nousu sekä Koukkuniemen huoltotunnelin Iltalan osuuden lisääminen hankkeeseen.

Seuraavaksi Iltalan ja Juhlatalon perusparannukselle laaditaan toteutussuunnitelma vuoden 2022 aikana.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuoden 2023 alussa. Niiden ajaksi Iltalan asukkaat muuttavat väistötiloihin viereiseen Varpula-taloon. Suunnitelman mukaan perusparannus olisi valmis kesällä 2024 ja asukkaat pääsivät muuttamaan uusittuihin tiloihin syyskuussa 2024.