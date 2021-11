Nysse-liikenteen yölisän tai käteisen poistosta ei syntynyt päätöksiä: ”Osa puolusti hyvin vahvasti” – Lähijunavuorojen määrä sen sijaan kasvaa

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta jätti pöydälle asian, joka koski käteismaksun lopettamista ja yölisän poistamista. Joukkoliikennelautakunta hyväksyi VR:n tarjouksen Tampereen seudun lähijunaliikenteen lisäämisestä.

Kaikissa Tampereen seudun linja-autoissa ja ratikoissa on voinut maksaa pankkikortin lähimaksulla 7. kesäkuuta lähtien.

Aamulehti

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta jätti keskiviikon kokouksessaan pöydälle käteismaksamisen ja yölisän poiston kausilipuilta. Asia jätettiin pöydälle yksimielisesti. Seuraavan kerran asiaa käsitellään lautakunnan kokouksessa 9.12.2021.

Lautakunnalle ehdotettiin yölisän poistamista kausilipuista 3.1.2022 alkaen ja käteismaksun lopettamista helmikuussa 2022.

Lue lisää: Tampere esittää yölisästä luopumista Nysse-liikenteessä, myös käteisestä halutaan eroon

Lautakunnan puheenjohtaja ja apulaispormestari Aleksi Jäntti (kok.) kertoo todenneensa, että asia kannattaa jättää pöydälle. ”Oli erilaisia näkemyksiä, osa puolusti hyvin vahvasti käteismaksun säilyttämistä.”

Jäntin mukaan kokouksen edetessä paljastui, että osin ihmisillä oli myös virheellisiä käsityksiä asiasta. ”Yksi, mistä keskusteltiin oli siirtymäaika, että pitäisikö se olla esimerkiksi maaliskuusta syyskuuhun. Tulin siihen tulokseen, että annetaan asian hautua ja tehdään päätös seuraavalla kerralla.”

”Näppituntumalla vaikuttaa siltä, että on valmiutta luopumiseen, mutta milloin se tarkka päivämäärä sitten on, pitää vielä katsoa.”

Kausilipulla matkustavalta on tähän saakka peritty yölisä kello 00.00 ja 04:40 välisenä aikana (pois lukien opiskelijan 30 vrk kausilippu). Arvo- ja mobiilikertalipun yölisä on ollut 4. tammikuuta alkaen 3 euroa. Aiemmin arvolipun yölisä oli 2,6 euroa ja mobiilikertalipun 3,50 euroa. Käteisellä maksettaessa yölisä on ollut 3,5 euroa.

Käteisen käyttö vähentynyt

Käteisen käyttö maksuvälineenä on vähentynyt Tampereen kaupungin mukaan voimakkaasti muun muassa koronasuositusten, lähimaksun käyttöönoton ja mobiililippujen yleistymisen myötä. Käteislippujen osuus kaikista lipuista on noin 1,5 prosenttia. Vähäinen käyttö on nostanut käteisen käsittelykustannuksia suhteessa saatuihin lipputuloihin.

Käteiskassan poistuminen parantaisi ehdotuksen mukaan kuljettajien työturvallisuutta.

Käteisellä voisi muutoksen jälkeenkin ostaa ennakkokertalippuja sekä matkakortille ladattavia lippuja kaikilla jälleenmyyjillä ja Nyssen asiakaspalvelupisteessä.

Lisää junavuoroja

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi keskiviikon kokouksessaan VR-yhtymän tekemän tarjouksen. Se tarkoittaa, että Tampereen seudun lähijunaliikennettä lisätään elokuusta 2022 alkaen. Vuoroja lisätään M-junaliikenteeseen Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Akaan kuntien alueella.

Tampereen, Nokian, Lempäälän ja Akaan edustajat ovat neuvotelleet M-junaliikenteen kustannusjaosta ja ostettavan liikenteen laajuudesta. Joukkoliikennelautakunnan 15.9. hyväksymä talousarvio vuodelle 2022 sisältää esityksen mukaisen junaliikenteen lisäyksen Tampereen osalta. Nokian ja Akaan kaupungit sekä Lempäälän kunta päättävät rahoituksesta valtuustoissaan loppuvuoden aikana.

Sopimus voidaan allekirjoittaa, kun liikenne- ja viestintäministeriö myöntää toimivaltaisena viranomaisena yksinoikeuden sopimuksessa määritettyjen vuorojen liikennöintiin ja Väylävirasto myöntää VR:lle tarvittavan ratakapasiteetin. Lisäksi Nokian ja Akaan kaupunkien sekä Lempäälän kunnan on vielä hyväksyttävä hankinta.