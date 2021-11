Main ContentPlaceholder

Tampere

Nokia-areenan suunnittelijat kertovat nyt ainutlaatuisesta projektistaan, jolla on ollut peräti 5 000 työntekijää – Vielä viime hetkillä tuli yllättävä hälytys: ”Itsekin vähän säikähdin”

13 vuotta sitten tamperelaisessa arkkitehtitoimistossa saatiin idea. Nyt ydinkeskustaan radan päälle on noussut uusi areena. Maamerkki on tehty pitkälti paikallisin voimin, sillä puolet Nokia-areenan rakentajista on Pirkanmaalta. Suunnittelijoiden ydinjoukko kertoo valtavasta urakastaan.

Suunnittelijat katselivat Nokia-areenaa katsomon ylimmän kerroksen aitiohuoneen parvekkeelta torstaina 18.11. ARCO:n arkkitehti Marika Rökman (vas.), Lappland Hotels Arenan johtaja Janne Mönkkönen, ARCO:n rakennusarkkitehti Joni Arvola, SRV:n projektipäällikkö Jenni Ala-Mantila, ARCO:n arkkitehti Mahdi Yaghoubian, ARCO:n arkkitehti Lauri Mäkinen, Lappland Hotels Arenan projektipäällikkö Bjarne Nikkilä ja takana Nokia-areenan kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Helenius.