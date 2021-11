Vesivahinko vie pienen päiväkodin kahdeksi kuukaudeksi evakkoon Tampereella, pari vuotta sitten oli sama tilanne

Vuodesta 2005 samassa paikassa toiminut yksityinen päiväkoti joutuu vesivahingon vuoksi toistamiseen evakkoon.

Aamulehti

Tampereen Vihilahdessa sijaitsevalle yksityiselle Päiväkoti Pihlajalle etsitään evakkotilaa sunnuntaina sattuneen vesivahingon vuoksi. Päiväkodin tiloihin valui vettä yläpuolella sijaitsevasta asunnosta.

Vuonna 2005 perustettu yhden lapsiryhmän päiväkoti on vuokralla noin 90 neliön tiloissa VTS-kodeilla. Päiväkodissa on kymmenen lasta hoidossa, henkilökuntaa on kolme.

Mitä? Vesivahinko Päiväkoti Pihlaja siirtyy Tampereen Vihilahdesta noin kahden kuukauden evakkoon sunnuntaina kiinteistössä sattuneen vesivahingon vuoksi. Päiväkodissa on yksi hoitoryhmä, kymmenen lasta ja kolme henkilökunnan edustajaa.

Päiväkotia johtava Annemari Liedes kertoo, että maanantaina päiväkoti oli kiinni vesivahingon vuoksi. ”Me aikuiset tulimme paikalle soittelemaan väistötiloja. Täällä oli katosta 3–4 kohdasta kuivausimurit hurisemassa”, Liedes kertoo.

Hän sanoo, että loppuviikon päiväkoti toimii tiloissa VTS-kotien teknisen isännöitsijän luvalla. ”Nyt imurit ovat poissa päältä, jotta ne eivät häiritse lapsia äänellään. Pyrimme pitämään lasten arjen mahdollisimman tavallisena.”

Tiistaina päiväkoti valmistautui illan lyhtyjuhlaan.

”Irtaimisto säästyi”

Tiloissa oli käynyt heti sunnuntaina kiinteistönhuoltajia. ”Meidän katostamme ja lampuistamme tippui silloin vettä”, Liedes kertoo.

Vettä tuli hänen mukaansa päiväkodin aikuisten wc:hen ja eteiskäytävään. ”Lokerikot, lattiat tai muut eivät ole meillä kärsineet, mutta kattotila pitää tarkistaa, jotta sinne ei jää kosteutta.”

Päiväkoti on ollut myös aiemmin evakossa päiväkodin ulkopuolella tapahtuneen vesivahingon vuoksi. Tuolloin päiväkoti sai Linnainmaalta Tampereen kaupungin väistötilat käyttöönsä. ”Meidän perheillemme tilat olivat aika kaukana.”

Kaupungin kriteeri tiloille on 91 neliötä. Nyt päiväkoti toimii 92 neliön tiloissa.

Hoitolapset asuvat pääasiassa päiväkodin läheisissä kaupunginosissa. Aiempaan väistötilaan kertyi päiväkodilta matkaa kymmenisen kilometriä.

Liedes toivoo, että nyt väistötila löytyisi läheltä etenkin tilanteessa, jossa ei tiedetä, kauanko korjaustoimet vievät aikaa. ”Meillä aloittaa tammikuussa uusia perheitä ja ne ovat hakeneet hoitopaikkaa täältä sijainnin takia. Siksi on tärkeää, että voisimme pysyä tällä alueella.”

”En voi kommentoida”

VTS-kotien liike- ja toimitilojen vuokrauspäällikkö Päivi Linjamäki kertoo, että päiväkodin evakko kestää arviolta kaksi kuukautta. ”Etsimme päiväkodille parhaillaan paikkaa isoista perheasunnoista tai vanhoista päiväkotitiloista. Näitä tutkitaan yhdessä kaupungin kanssa. Toivon, että paikka olisi ensi viikolla selvillä.”

Vahingon laajuutta ei vielä tiedetä, joten remontin kustannusarviotakaan ei vielä tiedetä. ”Yleensä näissä puhutaan kymmenistä tuhansista euroista. Eivät ne mitään ihan pieniä hommia ole.”

Aamulehden saaman tiedon mukaan päiväkodin yläpuolella vesi ei päässyt lattiakaivoon sen päälle nukahtaneen ihmisen vuoksi. Onko näin? ”En voi kommentoida asiaa. Ainut, mitä voin sanoa on, että vettä tuli päiväkodin yläpuolelta”, Linjamäki kertoo.

”Enää harvakseltaan”

Yleisellä tasolla Linjamäki arvioi, että lattiakaivonukahtamisia tulee enää harvoin. ”Joskus vuosia sitten ilmoituksia tuli enemmän, mutta nyt enää harvakseltaan.”

Päiväkotiin tuli vettä myös helmikuussa 2019. ”Silloin viemäriliitos oli pettänyt välipohjassa”, Linjamäki sanoo.

Linjamäki kertoo, että uusien asuntojen kylpyhuoneisiin tehdään kaksi lattiakaivoa vesivahinkojen välttämiseksi. ”Vanhoihin asuntoihin ei ole tehty mitään tällaisia muutoksia”, hän sanoo.