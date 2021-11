Tampereen keskustaan nousee uusi vuokratalo – samalla tontilla sijaitseva vanha talo peruskorjataan

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentaminen Tampereen Nalkalaan alkaa ensi vuonna.

Aamulehti

Tampereen Nalkalaan aletaan rakentaa uutta vuokrataloa ensi vuoden alkupuolella. Nelikerroksisen vuokratalon on määrä valmistua kesällä 2023 Näsilinnankatu 40:n sisäpihalle.

Lumo-kotikeskus Tampereen aluepäällikkö Kirsi Tuomisto kertoo, että rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kevättalvella 2022. ”Talo valmistuu alkukesästä 2023. Talo on nelikerroksinen ja asuntoja on 49.”

Valkeapintaiseen kerrostaloon tulee Tuomiston mukaan 31 yksiötä (25,5–26,5 neliötä), 11 kaksiota (34,5–39,5 neliötä) ja 7 kolmioita (48,5–49 neliötä). Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Pihaan tulee muutama autopaikka. ”Keskustarakentaminen on sellaista, että tilaa ei oikein ole autopaikoille. Tilanne muuttuu tältä osin, sillä ennen rakentamista on ollut sisäpihalla ruhtinaallisesti autopaikkoja”, Tuomisto kertoo. ”Meillä on tarjota mahdollisuus yhteiskäyttöautoihin. Tämä vähentää jonkin verran pysäköintipaikkojen tarvetta.”

Kaavasta valitettiin

Asemakaavanmuutoksen saaminen lainvoimaiseksi vei aikaa neljä vuotta. Tontin omistava Kiinteistöosakeyhtiö Näsilinnankatu 40 pani vireille vuonna 2015 asemakaavamuutoksen uuden talon rakentamiseksi. Kiinteistöosakeyhtiön omistaa asuntosijoitusyhtiö Kojamo oyj, jonka tytäryhtiö Lumo Kodit oy vuokraa asuntoja.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 2017. Päätöksestä tehtiin valitus koskien autojen sijoittamista pysäköintilaitokseen. Hallinto-oikeus päätti, että kaava ei ole valituksessa kuvatulla tavalla lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen 2019.

Tuomisto kertoo, että uusi talo valmistuu hyvään ajankohtaan. ”On erittäin hyvä, että saamme keskusta-alueelle tuon kokoisia asuntoja, koska niille on kova kysyntä.”

”En sano uusien asuntojen keskineliövuokrasta tässä kohdin mitään. Vuokrataso elää tietenkin markkinatilanteen mukaan”, Tuomisto sanoo.

Rakentamista 1950-luvulta

Tontilla sijaitsee myös Näsilinnankadun puolella vuokratalo. ”Sitä ei olla missään tapauksessa purkamassa. Se on tarkoitus peruskorjata jollain aikavälillä, mutta mitään peruskorjaukseen liittyviä päätöksiä ei ole vielä olemassa”, Tuomisto kertoo.

Rakennuksen suunnitteli vuonna 1950 arkkitehti Heimo Kautonen Takon kartonkitehtaan työntekijöiden asunnoiksi.