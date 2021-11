Pohjola Rakennus alkoi rakentaa 48 asunnon kerrostaloa Tampereen Santalahteen

Talon asunnoista on jo myyty osa. Nopeimmin varattiin isot asunnot ja loft-asunnot.

Pohjola Rakennus on aloittanut 7-kerroksisen kerrostalon rakentamisen Tampereen Santalahteen. Taloon tulee 48 asuntoa, ja sen on määrä valmistua kesällä 2023, yritys kertoi perjantaina.

Talo on nimetty Tampereen Pisparannan Serenaksi, ja asuntojen myynti on jo aloitettu. Osasta asuntoja on sauna ja näkymät Näsijärvelle. Asunnoissa on yhdestä neljään huonetta, ja ne ovat kooltaan 22,5–108 neliötä. Talon ylimpään kerrokseen rakennetaan sadan neliön asunto.

Talosta on jo myyty osa asunnoista, ja Pohjola Rakennus odottaa, että loppuvuoden aikana asuntoja varataan lisää. Ensimmäisenä varattiin isot asunnot ja loft-asunnot.

Pohjola Rakennus kertoo rakentavansa Santalahteen lähes 1 500 asuntoa vuoteen 2025 mennessä.