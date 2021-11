Tampereen Joulutorin rakentaminen on alkanut – Nämä ovat tämän talven uutuudet

Tampereen Joulutorille tulee tänä talvena uutuutena kontissa toimiva ravintola. Lasi-iglu oli viime vuoden hitti, ja tänä vuonna igluja tulee kaksi.

Sähköasentajat Kimmo Ollikainen (vas.) ja Lauri Kaunisto sähköistävät Joulutorin. Sähköt vedetään torille Raatihuoneelta maan alta. Ollikainen on koristellut Keskustorin joulukuusen jo 30 vuoden ajan. ”Se pätevöittää Joulutorin ylimmäksi sähkövastaavaksi”, toteaa Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen (oik.).

Aamulehti

Tampereen Keskustorille rakennetaan taas perinteistä Joulutoria. Joulutori avataan vajaan kuukauden kuluttua, ja nyt paikalle kuljetetaan kontteja ja mökkejä. Maanantaina alkavat sähkötyöt.

Uutta Joulutorilla tänä vuonna on konttiravintola. Viime kesänä torin Kesäkeitaalla oli useita kontteja, joista myytiin ruoka-annoksia. Joulutorin tuottaja Rami Lehtinen kertoo, että nyt halutaan kokeilla, toimisiko konttiravintola myös talvella. Torille tuodaan yksi kontti, jossa yrittäjä myy kuplavohveleita. Konttiin tulee pari asiakaspaikkaa sisälle ja lämmitetty katos ulkopuolelle.

Viime talven hitiksi nousseen lasi-iglun viereen tulee nyt toinen lasi-iglu. Iglun voi varata omalle porukalleen, ja siellä voi olla erillään muista. Igluissa on infrapunalämmittimet.

Lehtinen ei ole huolissaan koronatilanteesta, koska viime vuodestakin selvittiin hyvin. Silloin torilla kävijöiden määrää rajoitettiin, jotta turvavälit pystyttiin pitämään.

”Meidän kohderyhmä on sitä, joka on jo tuplarokotettu. Seuraamme tilannetta. Jos koronapassi on käytössä, niin se tulee meilläkin käyttöön ravintoloille”, Lehtinen sanoo.

”Toritapahtumissa kiertävät käsityöläiset ovat sanoneet, että nyt ostetaan kotimaista”, Lehtinen jatkaa.

Autonkuljettajat Ari Salminen (vas.) ja Teemu Rönö toivat mökit ja huoltokontit Keskustorille.

Kauppiaita torille on tulossa saman verran kuin viime talvena, vajaa 80. Lehtinen sanoo, että kauppiaiden kesken on hyvä yhteishenki. Kun tapahtuma loppuu, olo on aina haikea.

Noin kymmenen vuotta sitten pientä luistelukenttää kokeiltiin Joulutorilla, mutta se ei ollut suosittu. Juuri kukaan ei luistellut siinä. Silloin ei ollut vielä niin paljon kauppiaita, mutta nyt tontti on täynnä. Lehtinen pohtii, voisiko tulevaisuudessa Laikun lavan lähellä olla luistelukenttä, jossa voisi järjestää vaikka rusettiluistelut.

Monet kauppiasta ovat vanhoja tuttuja, ja he myyvät mökeistä koko Joulutorin ajan. Lisäksi neljässä Tonttula-nimisessä mökissä kauppiaat vaihtuvat. Uudet kauppiaat pääsevät varaamaan torimökin vähintään kolmeksi päiväksi, ja kokeilemaan, miten myynti sujuu. Se tuo vaihtuvuutta myyjiin.

”Joku vaikka Joensuusta tuleva kauppias voi tulla tänne kolmeksi päiväksi, eikä tarvitse varata heti hotellimajoitusta kuukaudeksi, jotta pääsee kokeilemaan myymistä tänne. Sillä saadaan myös lisää vaihtuvuutta torille”, Lehtinen toteaa.