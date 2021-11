Koronapandemia rauhoitti Tampereen ruuhkat hetkeksi, mutta perusongelma ei ole korjaantunut. Kasvavan kaupungin täytyy ratkaista ongelma tavalla tai toisella.

Siitä on näköjään aika lailla tasan kolme vuotta, kun olen kirjoittanut kommentin otsikolla ”Miten pari peltikolaria voi ruuhkauttaa koko kaupungin?”.

Välissä on tapahtunut paljon. Pandemia on välissä tyhjentänyt kadut ja tiet, työmaita on valmistunut ja uusia aloitettu, Tampereen ratikka on otettu käyttöön.

Näyttää kuitenkin siltä, että perusongelma on ja pysyy: kaupungin ja lähistön väylät eivät kestä pienintäkään poikkeustilannetta ilman, että seurauksena on isot ruuhkat.

Esimerkkejä on helppo listata lukuisia. Kaikki nämä ovat elävästä elämästä viimeisen kuukauden ajalta.

Keskiviikkona iltapäiväruuhkassa sattunut neljän auton peltikolari rantaväylällä sekoitti puoli kaupunkia.

Viime viikolla oli paikallinen ruuhka, kun ilmeisesti stadionille Ilveksen jalkapallopeliin matkalla olleet ruuhkauttivat Ratinan kauppakeskuksen pysäköintihallin sisäänajoväylät ja lähistön tiet.

On myös nähty, että yksi hieman hankalaan paikkaan hyytynyt ajoneuvo saattaa aiheuttaa ison liikennesumpun, joka säteilee laajalle.

Eivätkä ongelmat koske ainoastaan henkilöautoilla liikkuvia. Eräänäkin lokakuisena perjantaina Nysse tiedotti, että ”Useilla linjoilla myöhästymisiä ruuhkien takia”.

Joka kerta ruuhkassa tulee mieleen kysymys, eikö tilanteelle oikeasti voi tehdä mitään?

Kolme vuotta sitten kirjoitin ruuhkista näin: ”Tästä tarvittaisiin nyt kokonaisarvio. Onko jossain pullonkauloja, joissa vaikkapa liikenteenohjaus auttaisi lievittämään ruuhkaa? Voitaisiinko vaikkapa liikennevalojen rytmitystä muuttaa pahimpina hetkinä ja helpottaa sumppuja?”

Pandemian aikainen laaja etätyö korjasi tilanteen toviksi, mutta todellisuudessa mikään ei ole muuttunut – ainakaan parempaan suuntaan.

Siitä Tampereella ei päästä mihinkään, että kaupungin keskusta sijaitsee kapealla kannaksella ja järvet vaikuttavat muutenkin mahdollisuuksiin linjata teitä. Kuitenkin ainakin maallikon näkökulmasta näyttää siltä, ettei kaikkia mahdollisuuksia ruuhkasumppujen purkamiseksi ole vielä otettu käyttöön. Viimeistään nyt olisi sen aika, sillä alueemme kasvaa. Vaikka joukkoliikenne on keskeinen ratkaisu, se tuskin yksin korjaa tilannetta.

Kirjoittaja on toimituspäällikkö.