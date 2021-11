Tamperelainen Krista Jokinen, 32, perusti yrityksen ja opettaa suomea nyt jopa 16 tuntia päivässä – Rahan puolesta hän voisi luopua päivätöistään: ”Suomalaiselle koulutukselle on valtava kysyntä”

Kun opettaja Krista Jokisen työpäivä Tampereen kansainvälisessä koulussa päättyy, hän aloittaa heti uuden. Jokinen opettaa yrityksensä kautta iltaisin suomea ulkomaalaisille nuorille, jotka haaveilevat opiskelusta Suomessa. Jokista auttanut startup-visionääri Peter Vesterbacka haluaa kasvattaa ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää Suomessa. Se auttaisi työvoimapulaan.

Tamperelainen Krista Jokinen, 32, on omistautunut suomen kielen opettamiselle. Tämä on helppo uskoa, kun hän kävelee Tampereen kansainvälisen koulun Fistan käytävillä perjantaina iltapäivällä toivottaen iloista viikonloppua oppilailleen. Kun koulun käytävät hiljenevät, Jokinen avaa vielä läppärinsä ja kaivaa repusta nipun monisteita. Alkamassa on suomen kielen tunti, jolle osallistuu etänä 22 Vietnamissa ja Iranissa asuvaa nuorta.