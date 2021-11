Main ContentPlaceholder

Tampere

Ratikka on törmännyt Tampereella 13 kertaa, vaaranpaikkoja on useita – välinpitämättömyys aiheuttaa läheltä piti -tilanteita jatkuvasti: ”Eniten pelottaa, että joku jää alle”

Tampereen ratikka on ollut osallisena viidessä isommassa onnettomuudessa. Toistaiseksi henkilövahingoilta on vältytty, mutta niihin liittyviä vaaratilanteita on kirjattu jo 27. Nykytahdilla henkilövahingot ovat ratikan toimijoiden mukaan vain ajan kysymys.

Vaaratilanteiden kirjauksessa korostuu Kalevassa sijaitseva Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun risteys. Esimerkiksi tässä linja-auton kuljettaja joutuu katsomaan taakseen lähestyvän ratikan varalta ennen kuin kääntyy Sarvijaakonkadulle.

Aamulehti Kuvittele tilanne: nainen ja lapsi lähtevät kävellen ylittämään Itsenäisyydenkatua Tampereella. He ylittävät tien kävelemällä sujuvasti punaisia päin, koska autoja ei tule, ja lähestyvät raitiotien kiskoja. Ratikka lipuu kohti, mutta kuljettaja laittaa merkille tietä ylittävän kaksikon. Nainen näkee lähestyvän ratikan ja pysähtyy. Lapsi sen sijaan jatkaa matkaa huomaamatta ratikkaa.