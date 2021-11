Pitäisikö myös Tampereen lopettaa lihan tarjoaminen tilaisuuksissaan? Perussuomalaisten mielestä ”liha on rock”, vihreissä uskotaan asenteiden vielä muuttuvan

Helsingin kaupungin linjaama lihattomuus nousi puheenaiheeksi tiistaina. Kysyimme Tampereen valtuustoryhmien puheenjohtajilta, pitäisikö myös Tampereen kaupungin luopua lihatarjoiluista. Ajatus herätti mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Helsingin kaupunki tiedotti tiistaina, että sen järjestämissä tilaisuuksissa ei enää ensi vuoden alusta lähtien tarjoilla lainkaan lihaa. Helsinki tarjoilee vastedes sesongin mukaista kasvisruokaa tai vastuullisesti pyydettyä lähikalaa, Reilun kaupan tuotteita ja kahvimaitona kauramaitoa.

Kysyimme Tampereen valtuustoryhmiltä, voitaisiinko myös Tampereen kaupungin tilaisuuksissa siirtyä lihattomiin tarjoiluihin. Vihreistä vastaavanlainen lihattomuus Tampereellekin saa kannatusta.

”Kotimainen kasvisruoka ja kotimainen kala ovat sellaisia tarjoiluja, joihin homma olisi hyvä linjata. Ne ovat tarjoilussa sellaisia, jotka kelpaisivat pitkälti kaikille ja olisivat samalla vastuullinen valinta”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll sanoo.

Stenhäll uskoo, että valtuustoryhmän kanta on pitkälti samanlainen, vaikka ei ole vielä keskustellut asiasta juuri Helsingin uuden linjauksen yhteydessä.

”Tästä halutaan tehdä identiteettipolitiikkaa, mutta siitä ei ole kyse. Vastuulliset valinnat pitäisi saada osaksi valtavirtaa”, hän sanoo.

Kaleva: ”Liha on rock”

Sen sijaan perussuomalaisten valtuustoryhmällä on ryhmän puheenjohtajan Lassi Kalevan mukaan selkeä yksimielinen kanta. ”Se on tiivistettynä: liha on rock”, hän sanoo. Perussuomalaisten mielestä Helsingin päätös sotkee poliittiset linjaukset henkilökohtaisiin valintoihin.

Myös eräs tietty kohta Helsingin kaupungin linjauksessa kiinnitti perussuomalaisten huomion. Helsingin kaupungin tiedotteessa sanotaan, että lihattomuuslinjauksesta voidaan poiketa vain pormestarikunnan tai muun kaupungin ylimmän johdon järjestämissä korkean tason vierailuissa tai vastaavissa tilaisuuksissa perustelluista syistä. ”Onko se niin, että herrat saa lihaa ja tavallinen kansa tyytyköön kasviksiin?” Kaleva kysyy.

”Missään tapauksessa emme ole vastaavanlaisen kiellon kannalla Tampereelle.”

Kokoomuksen ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja Kalervo Kummola (kok.) ei tiedä ryhmänsä mielipidettä, mutta kertoi omansa. Hänen mielestään Tampereen kaupungin ei missään nimessä pidä luopua lihan tarjoamisesta. ”Eiväthän nyt kaikki ihmiset ole kasvissyöjiä. Tämä Suomen touhu rupeaa menemään vähän överiksi. Kyllä tässä järki pitää päässä pitää kuitenkin”, hän sanoo.

”Tässä touhutaan nyt joka suuntaan, aivan kuin kaikki paitsi ruohot olisivat pahoja.” Kummolan mielestä niiden pitää syödä kasvisruokaa, jotka syövät kasvisruokaa. Ne jotka syövät lihaa, voivat syödä sitä jatkossakin. ”Lihan tarjontaa voi ehkä vähentää, mutta ei lopettaa”, Kummola sanoo.

Hänen mielestään Suomen pitäisi keskittyä ilmastoasioissa globaaleihin ongelmiin ja teknologian kehittämiseen.

Hanhela: ”Nolottaa”

Sen sijaan vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Milka Hanhelan mielestä kaupunki voisi ilman muuta luopua liharuoan tarjoilusta tilaisuuksissaan. ”Aika moni muu organisaatio toimii näin jo. Pidän oikeastaan vähän nolona, jos tällainen pieni symbolinen kysymys muodostuu ongelmaksi kaupungissa, joka pyrkii edelläkävijäksi kestävyyskysymyksissä”, hän vastaa tekstiviestitse.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmällä ei ole kantaa kaupungin tilaisuuksien tarjoiluista. ”Olemme keskustelleet ruokakulttuurista yleisesti. Kanta on omani, mutta uskon sille löytyvän ryhmästä vahvaa tukea”, Hanhela sanoo.

Hanhela huomauttaa, että kaupungin kestitsemisen kohteena on usein väkeä, joilla on vaikutusvaltaa. Hanhelan mukaan heitä sietääkin muistuttaa ympäristötuhon kiireellisyydestä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän mielestä kaupungin ei tule siirtyä pelkkään kasvisruokaan. ”Ihmisten pitää saada valita. Meillä on paljon suomalaisia lihantuottajia, jotka saavat siitä elantonsa. Lähituotantoa kannattaa suosia kaikessa. Ei meriteitse tai lennättämällä tuoda tavaraa”, ryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen sanoo.

Kristillisdemokraateilla on kaksi valtuutettua. Pursiainen sanoo kannan olevan ryhmän yhteinen.

Viime kaudella keskusteltiin

Kasvisruoka puhutti Tampereen valtuustossa viime kaudella. Vihreät teki silloin aloitteen, jossa ehdotettiin liha- ja maitotuotteiden kulutuksen vähentämistä neljänneksellä Tampereen päiväkodeissa ja kouluissa vuoteen 2025 mennessä.

Aloitteen tehnyt Jaakko Mustakallio (Vihr.) esitti turhautumisensa asiaan Helsingin lihakeskustelun yhteydessä Twitterissä:

Aloite kaatui valtuustossa. Muun muassa kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Sasi vastusti sitä. Hänellä on kanta myös nyt meneillään olevaan keskusteluun kaupungin tarjoiluista. ”Jos halutaan jotakin rajoittaa, niin voisi kokeilla esimerkiksi soijatonta ruokavaliota”, Sasi sanoo.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll uskoo, että kasvisruoka tulee puhuttamaan myös nykyisellä kaudella. ”Koko ajan aika menee eteen päin, joten jospa asenteet muuttuisivat Tampereellakin”, hän sanoo.

Näin pormestari kommentoi

Myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) kommentoi tekstiviestitse lihattomuuslinjauksen mahdollisuutta Tampereella. ”Meillä ei ole ollut mitään ehdottomia linjauksia, mutta kasvispainotteisuutta voisi kaupungin tarjoiluissa raatihuoneella ja henkilöstöruokaloissa edelleen hyvin lisätä ja suosia lähituotteita, joiden hiilijalanjälki on pienempi”, hän kirjoittaa.

Ikosen mukaan esimerkiksi paikallisten kasvisten ohella järvikala on ilmastoystävällinen vaihtoehto. Hän huomauttaa, että esimerkiksi Tampereen koulut ovat jo korvaamassa riisiä kotimaisella perunalla ja viljoilla.

”Ilmastonäkökulma on toki nytkin jo mukana ruokatarjoiluissa. Koulu- ja henkilöstöruokailuissa on tarjolla kasvisvaihtoehto, jonka suosiota voidaan kasvattaa laittamalla se linjastossa ensimmäiseksi ja valitsemalla pidettyjä ja monipuolisia kasvisruokavaihtoehtoja”, Ikonen sanoo.

Aamulehti ei tavoittanut keskustan ja sosiaalidemokraattien valtuustoryhmien puheenjohtajia kommentoimaan asiaa tiistai-iltaan mennessä.