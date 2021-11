Main ContentPlaceholder

Tampere

Miljoonilla euroilla valmisteltu Näsijärven saaritäyttö koki yllättävän takaiskun: jopa ratikan suunnitelmat vaakalaudalla – "Vastuuntuntoinen viranomainen ei toimi näin"

Yli miljoonan kuution vuori kivilouhetta on jo valmiina Paasikiventien kupeessa tekosaarta varten. Näsisaari on keskeinen osa Tampereen ratikan kakkosvaihetta, ja hankkeen valmisteluun on poltettu miljoonia euroja. Saaritäyttöön päädyttiin Pirkanmaan ely-keskuksen esityksestä, mutta nyt se vaatii lisäselvityksiä. Apulaispormestari Aleksi Jäntin (kok.) mukaan ely-keskus muutti mieltään kesken prosessin ja hyppäsi valittajan kelkkaan. Elyn mukaan sen kanta on koko ajan ollut sama.

Vaitinaron ja Hiedanrannan kupeeseen kaavaillun Näsisaaren suunnitelmat ovat vaarassa kaatua. Ely-keskus muutti kantaansa täyttöön kesken lupaprosessin. Alue kuvattuna 2. marraskuuta ilmasta Hiedanrannan suunnalta.