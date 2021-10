Rokotusbussista tuli hitti, ja se jatkaa ajoaan Tampereella myös marraskuussa – katso listasta bussin pysäkit ja aikataulut

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että rokotusbussin ja pop up- rokotuspisteiden myötä kaupunki haluaa tehdä rokotuksen ottamisesta mahdollisimman helppoa.

Aamulehti

Lokakuun puolessa välissä toimintansa käynnistänyt Tampereen kaupungin rokotusbussi jatkaa toimintaansa myös marraskuussa. Rokotuksia annetaan myös pop up -rokotuspisteissä.

Lue myös: Koronarokotusbussi nousi heti hitiksi Tampereella – Rokotteen voi nyt ottaa kauppareissulla tai kiekkopelissä:

Pop up -pisteillä ja rokotusbussissa annetaan ensimmäisiä, toisia sekä kolmansia koronarokotuksia.

Rokotuksia lähelle arkea

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio kertoo, että rokotusbussin ja pop up -rokotuspisteiden myötä kaupunki haluaa tehdä rokotuksen ottamisesta mahdollisimman helppoa viemällä rokotukset lähemmäksi ihmisten arkea.

Aikion kertoo, että rokotebussi ja pop up -pisteet on tarkoitettu kaikille, mutta erityisesti niillä tavoitellaan niitä ikäryhmiä, joissa ei olla vielä päästy tavoiteltuun yli 80 prosentin rokotekattavuuteen. ”Kyllähän se niin on, että alle 35-vuotiaita tavoitellaan ja mietitään, että mistä heidät tavoittaa.”

”Kauppakeskuksissa ollaan sisällä, koska siellä liikkuu tuotakin ikäryhmää.” Aikion mukaan kauppakeskusten pop up -rokotuspisteet ovatkin olleet suosittuja.

Rokotusbussi kiertää ympäri kaupunkia ja pysähtyy esimerkiksi liikekeskusten ja kauppojen pysäköintialueella, jolloin kaupunkilaisilla on mahdollisuus ottaa koronarokote esimerkiksi kauppareissun yhteydessä.

Rokotusbussi pysähtyy marraskuun aikana myös Hakametsän jäähallin pysäköintialueella, jolloin rokote on mahdollista ottaa jääkiekkopelliin mennessä tai ottelun ensimmäisellä erätauolla.

Aikataulu Pop up -pisteet Hervanta: Kauppakeskus Duo, Punaisen Ristin Tampereen osaston Tampuri: Pe 5.11., 12.11., 19.11. ja 26.11. ja 3.12. kello 12 - 18. Hatanpään terveysasema (ns. vasen käytävä): La ja su 30.10., 31.10., 6.11., 7.11., 13.11., 14.11., 20.11., 21.11., 27.11. ja 28.11. kello 9 - 16. Koskikeskus: Su 31.10. kello 12 - 15, la 6.11., 13.11., 20.11. ja 27.11. kello 12 - 15. Oriveden S-Market: Pe 26.11. aika tarkentuu myöhemmin, suunnitteilla myös toinen pop up -rokotuspäivä. Lähde: Tampereen kaupunki

Marraskuu jatketaan

Aikion mukaan rokotusbussista on tultu hakemaan sekä ensimmäisiä että toisia rokotteita. Hän uskoo, että rokotebussin suosioon on vaikuttanut keskustelu koronapassista.

"Silloin (koronapassia varten) täytyy olla molemmat rokotteet käytynä. Nyt kun ottaa ensimmäisen, niin ehtii jouluksi ottaa toisen.”

Aikion mukaan rokotebussin toimintaa haluttiin jatkaa kahden viikon kokeilun perusteella. Rokotuksia jatketaan yhdellä bussilla siten, että kussakin kohteessa ollaan pari tuntia kerrallaan.

”Marraskuu jatketaan ja arvioidaan marraskuun toteutuman mukaan, että miten jouluna.” Lähtökohtana kuitenkin on, että rokotteet jatkuvat ajanvarauksilla terveysasemilla. Hatanpään terveysasemalla käytössä on myös walk in -piste, josta rokotteen saa ilman ajanvarausta.

Ensimmäiseen ja toiseen rokotukseen voivat tulla kaikki 12 vuotta täyttäneet. Kolmannen rokotteen saavat 60 vuotta täyttäneet, riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvat, voimakkaasti immuunipuutteiset, laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat sekä ne naiset ja yli 30-vuotiaat miehet, jotka saivat alkuvuonna kaksi ensimmäistä rokotettaan alle kuuden viikon välillä.