Jos laitos päätetään rakentaa, se ei nousisi paikalle kovin nopeasti, sillä asemakaavamuutoksineen prosessi kestää pitkään.

Aamulehti

Tampereen Näsijärvenkadulle Amuriin saattaa tulevaisuudessa nousta pysäköintilaitos. Laitoksessa on toteutustavasta riippuen 300–400 autopaikkaa.

Pitkänomainen ja pääosin maanpäällinen pysäköintilaitos sijoittuisi Kortelahdenkadun ja Sotkankadun väliselle alueelle aivan junaradan tuntumaan. Kyseisellä katuosuudella on tällä hetkellä kymmenen tunnin kiekkopaikkoja. Mikäli hanke toteutuu, viimeistään silloin nuo ilmaiset parkkipaikat katoavat.

”Amurin täydennysrakentamista tukevasta pysäköinnistä on laadittu useita eri vaihtoehtoja. Radanvarteen tehty ideasuunnitelma on yksi vaihtoehto, jota on haluttu tutkia tarkemmin, mutta mitään päätöksiä Näsijärvenkadulle rakennettavasta pysäköintilaitoksesta ei ole tehty ”, Mikko Siitonen sanoo.

Siitonen on Tampereen kaupungin Viiden tähden keskusta -kehitysohjelman hankekehityspäällikkö. Hänen vastuualueenaan on läntisen keskustan kehittäminen.

Siitosen mukaan Amuri on kaupungin keskustassa yksi tärkeistä alueista, joissa täydennysrakentaminen on mahdollista. ”Tontit ovat yksityisten taloyhtiöiden omistuksessa. On taloyhtiöistä kiinni, miten ne innostuvat tutkimaan ja toteuttamaan erilaisia täydennysrakennusvaihtoehtoja.”

Radanvarren pysäköintilaitos on yksi mahdollinen keino tukea taloyhtiöiden täydennysrakennushankkeita.

Asemakaava säätelee parkkipaikkojen määrää

Amurissa taloyhtiöillä on omaa maantasopysäköintiä esimerkiksi omilla tonteillaan ja asukaspysäköintinä kadunvarsilla. Alueella on tarjolla myös kiekkopysäköintiä ja maksullisia neljän tunnin kadunvarsipaikkoja.

Asemakaavoissa määritellään, kuinka monta autopaikkaa kerrosneliömetriä kohden tontille tulee toteuttaa. Rakennuslupaa haettaessa on myös pystyttävä osoittamaan, missä parkkipaikat sijaitsevat.

”Uusia asukkaiden pysäköinnin velvoitepaikkoja ei kuitenkaan voi osoittaa kadunvarsilta. Siksi taloyhtiöillä on tarve ratkaista täydennysrakentamisen pysäköinti omalla tontilla kansipihalla tai maanalaisella pysäköinnillä”, Siitonen sanoo.

”Jos jokainen ratkaisee asiaa omalla tontillaan, se on kalliimpaa kuin keskitetty pysäköinti.”

Radanvarteen mahdollisesti tulevaisuudessa nouseva pysäköintilaitos palvelisi sekä Amurin asukkaita että alueelle Amurin ulkopuolelta tulevia ihmisiä. ”Selvitystyössä tarkastellaan hankkeen yleisen toteutettavuuden lisäksi muun muassa sitä, kuinka paljon se tehostaisi pysäköintiä alueella ja tukisi sitä kautta taloyhtiöiden täydennysrakennushankkeita sekä esimerkiksi Särkänniemen, Nääshallin ja Taidemuseon asiointipysäköintiä.”

Särkänniemi Enemmän kävelijöitä Särkänniemen elämysalueen kehittämisen mahdollistava asemakaavaehdotus on loppusuoralla ja se saatetaan hyväksyä vielä vuoden 2021 aikana. Yhä useamman huvipuiston vierailijan uskotaan tulevaisuudessa käyttävän ratikkaa ja jatkavan huvipuistoon matkaa kävellen Keskustorin, Tuulensuun ja Pyynikintorin pysäkeiltä. Kävelijöiden pääsyä Särkänniemeen helpottaa suunnitelmassa Kortelahden ylitse suunniteltu kävelysilta.

Tärkeä palanen

Amuri on tärkeä palanen Tampereen Viiden tähden keskusta -kehitysohjelmassa. Alue nivoutuu läheisesti viereisen Särkänniemen elämysalueen kehittämissuunnitelmaan.

Valtuusto hyväksyi elämysalueen kehittämisen periaatteet jatkovalmisteluun yli tunnin kestäneen keskustelun jälkeen viime maanantaina.

Jatkossa yhä useamman ihmisen uskotaan saapuvan Särkänniemeen ratikalla ja jatkavan sen jälkeen matkaa ratikkapysäkiltä kävellen.

”Yksi selkeä reitti huvipuistoon kulkee Pyynikintorin pysäkiltä Taidemuseon ja työläiskorttelin ohi ja Väinö Linnan puiston kautta. Tämä on yksi selkeä akseli, jota halutaan kehittää.”

Jos uusi pysäköintilaitos toteutuu, Väinö Linnan puiston kautta Särkänniemeen menevä kevyen liikenteen alikulku Särkänniemeen säilyisi.