Putositko kärryiltä Tampereen areenan ja Uros-yhtiön tarinasta? Näin se alkoi ja päättyi

Miten Uros-yhtiön ja Tampereen uuden areenan tarina alkoi? Mistä yhteistyösopimuksessa sovittiin ja miksi kaikki päättyi kohuihin ja lopulta sopimuksen irtisanomiseen? Kokosimme yhteen Uroksen ja Tampereen areenan keskeiset käänteen.

Maaliskuussa 2020 kaikki oli vielä hyvin. Kun Tampereen uusi areena ja teknologiayhtiö Uros oy julkistivat yhteistyönsä, moni asia kuulosti hyvältä. Sitten asiat muuttuivat.

Läpi syksyn Uros on kulkenut kohusta kohuun. Torstaina areenayhtiön ilmoitti irtisanoneensa Uroksen kanssa tehdyn nimisopimuksen. Päätös oli yksimielinen ja yksipuolinen. Syyt olivat taloudelliset, kohuista syntynyt mainehaitta ja Uroksen yritysjärjestelyt.

Kokosimme yhteen keskeiset tiedot siitä, mistä kaikki Uroksen kanssa alkoi, miten yhtiön ympärillä on kuohunut ja miten tästä jatketaan eteenpäin.

Mikä? Tampereen uusi areena Tampereen ydinkeskustaan valmistuva monitoimiareena. Kokonaisuudessa 15 000 katsomopaikan areena, 300 huoneen hotelli, kasino ja kattava ravintolatarjonta. Ensimmäinen Tappara-Ilves-liigaottelu pelataan areenalla perjantaina 3. joulukuuta. Viralliset avajaiset keskiviikkona 15. joulukuuta. Hankkeen sijoittajia ovat Lähi-Tapiola, OP ja Ilmarinen sekä SRV, joilla on yhteensä 60 prosentin omistus ja Tampereen kaupunki, joka omistaa 40 prosenttia. Hankkeen arvo on yli 550 miljoonaa euroa.

Mitä Uroksen kanssa sovittiin?

Uroksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen. Jotakin kuitenkin tiedetään. Areena sai pääsponsoriltaan nimensä: Uros Live -areena. Nimi keräsi osakseen heti kritiikkiä.

Näin nimeen reagoitiin maaliskuussa 2020:

Uros lupasi tuoda areenalle ”täysin uudenlaisen digitaalisen ekosysteemin”. Uroksen kanssa areenan palveluista piti rakentaa yhtenäinen digitaalinen ekosysteemi. Näitä ei ole Urokselta kuitenkaan tullut.

”Emme suinkaan ole mikään autotalli- tai nakkikoppi -tyyppinen, voi olla siitä huoleti. Niin kuin luvut kertovat, vuonna 2018 liikevaihto oli reilusti yli miljardi ja olemme jatkaneet samaa rataa viime vuonna", yhtiön silloinen toimitusjohtaja Jerry Raatikainen kertoi maaliskuussa 2020, kun yhteistyösopimus julkistettiin.

Raatikainen kertoi myös Uroksen aikeista perustaa Tampereelle uusi toimipiste ja palkata parin vuoden sisällä 200 työntekijää. Nämä suunnitelmat eivät ole toteutuneet.

Uros-konserni on vuonna 2011 perustettu teknologiayhtiö, jolla on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ulkomailla. Yhtiön on perustanut Jyrki Hallikainen, joka toimii myös Uroksen hallituksen puheenjohtaja.

Näin areenan nimi paljastettiin:

Mistä Uroksen kohuissa oli kyse?

Kuluvan syksyn aikana Uros on kulkenut kohusta kohuun. Areenayhtiön toimitusjohtaja Marko Hurmeen mukaan kaikki alkoi kuusi viikkoa sitten, kun ensimmäiset väitteet yhtiön toiminnasta tulivat julki.

Silti jo maaliskuussa 2020 nostettiin uudelleen esiin kesällä 2019 tullut tieto siitä, miten Uros maksoi 1,3 miljardin euron liikevaihdostaan veroja Suomeen vain muutamia tuhansia euroja. Maaliskuussa 2021 Uros nousi otsikoihin, kun se ilmoitti siirtävänsä pääkonttorinsa Oulusta Sveitsiin.

Syksyn kohut alkoivat 24. syyskuuta, kun Uroksen kerrottiin vaihtaneen yllättäen toimitusjohtajaansa. Seuraavana päivänä vahvistettiin, että Uroksen edellinen toimitusjohtaja Jerry Raatikainen on irtisanottu. Hänen työvelvoitteensa päättyi heti. Uutena toimitusjohtajana aloitti Rauno Jokelainen.

Syyskuussa uutisoitiin myös siitä, miten Uroksen jättivoittojen takaa paljastuikin lähes tyhjä kassa. Kuun lopulla Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti harkitsevansa Uroksen määräämistä selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä.

Lokakuun alussa uutisoitiin, että Urokselta vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Viime viikolla uutisoitiin, että Uros on heinäkuusta lähtien jättänyt maksamatta useita pieniäkin laskuja.

Mikä areenan nimeksi nyt tulee?

Toistaiseksi areena jatkaa nimellä Tampereen Kannen areena. Nimi voi kuitenkin vielä muuttua, mutta aikataulu tälle on vielä auki.

Areenayhtiön toimitusjohtajan Marko Hurmeen mukaan torstaihin mennessä 12 yritystä oli ilmoittanut kiinnostuksestaan tulla areenan uudeksi nimisponsoriksi. Hän sanoo, että keskusteluja on käyty, mutta neuvotteluihin asti ei ole vielä edetty. ”Kiirettä ei ole. Taloudellista tarvetta saada uusi nimi väkisin ei ole.”

Koska Uroksen ja areenayhtiön välisen sopimuksen yksityiskohtia ei ole julkaistu, tiedossa ei ole, millaisia ehtoja tai korvauksia sen irtisanomiseen mahdollisesti liittyy. On myös mahdollista, että Uroksella on asiassa joitain omia vaatimuksiaan.

Entä miten tamperelaiset ottivat Uros-kohun viimeisen käänteen vastaan? Aamulehden haastattelemat kaupunkilaiset pitivät sopimuksen irtisanomista oikeana ratkaisuna.

”Tieto oli odotettava, kun Uroksen tilanteesta oli kuultu mitä oli kuultu. Päätös oli mielestäni oikea. Varmasti se toisi negatiivista julkisuutta, eikä ehkä olisi muidenkaan sponsorien mieleen", Pentti Putkinen kertoi näkemyksistään.