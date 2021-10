Tampereen konsernijohtaja kertoo, millaisen mainehaitan Uros-kohu aiheutti – ”Joka päivä on tullut kyselyitä, miksi ette tee asialle mitään”

Sekä Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajala että pormestari Anna-Kaisa Ikonen korostavat, että tärkeintä on se, että itse areena on hyvää vauhtia valmistumassa.

Tampereen uuden areenan nimisponsorin ympärillä vellonut kohu päätyi torstaina lopulta siihen, että sopimus areenayhtiön ja Uros oy:n välillä päättyy.

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala kommentoi tietoa tuoreeltaan torstaina. ”Tietenkin on ikävää, että tällaiseen tilanteeseen on tultu, mutta ymmärrämme hyvin tätä päätöstä. Kaupunkina totta kai olemme hyvin tyytyväisiä, että areenan rakentaminen ja valmistelu jatkuvat hyvällä vauhdilla, ja nimisopimuksen purkamisella ei tiettävästi ole mitään vaikutuksia siihen, mikä meille on tärkeintä eli että tamperelaiset saavat hienon areenansa joulukuun alussa käyttöön.”

Samoin asiaa kommentoi Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) tekstiviestitse. ”On hyvä, että ikävään tilanteeseen saatiin ratkaisu. Onneksi areena itse on hyvää vauhtia valmistumassa ja pääsemme pian nauttimaan sen hienoista tiloista ja tapahtumatarjonnasta suunnitelmien mukaan."

Yli-Rajala myöntää mainehaitan. Se näkyy hänen mukaansa etenkin niin, että areenaan liittyvät positiiviset asiat ovat jääneet nimikohun varjoon. ”Se on näkynyt niin, että kun me toivoisimme, että areenasta kerrottaisiin, kuinka se on maailman mittaluokassa aivan ainutlaatuinen ja esimerkiksi tapahtumia on myyty yli odotusten, niin koko ajan ainoa mitä siitä on julkisuudessa ollut, ovat nimisopimukseen liittyviä asioita. Se on se mainehaitta.”

”Kyllä siitä on myös tullut negatiivista (palautetta) ja joka päivä kyselyitä, että miksi te ette tee asialle mitään. Mutta ei se ole omistajan käskyvallan alla.”

Tehtiinkö virheitä?

Sopimuksen sisältöön tai sen irtisanomiseen liittyviin kysymyksiin Yli-Rajala vastaa, ettei voi, eikä osaa niitä kommentoida, koska ne ovat areenayhtiön operatiivisen johdon ja hallituksen asia. ”Ei se toimi niin, että omistajille kaikkia operatiivisia asioita levitettäisiin. On meillä vuoropuhelua totta kai hallituksen kanssa.”

Tampereen kaupunki omistaa areenayhtiöstä 40 prosenttia, mutta on vähemmistöomistaja, koska muut omistajat eli OP, Ilmarinen, Lähi-Tapiola ja SRV omistavat yhteensä 60 prosenttia yhteisen kommandiittiyhtiön kautta. Kommandiittiyhtiöllä on siten suurempi päätösvalta yhtiössä.

Yli-Rajala sanoo olevansa luottavainen, että areenaan liittyy niin paljon positiivisia asioita, että vaikka nimestä on käyty paljon keskustelua, niin haitta ei ole lopulta kuitenkaan kovin iso. ”En jaksa uskoa, että kukaan tämän nimikohun takia ei esimerkiksi haluaisi käyttää areenaa.”

SRV myönsi aikatauluriskin

Torstaina saatiin myös toinen areenaan liittyvä uutinen, kun SRV totesi julkaisemassaan tiedotteessa, että Areenan loppuunsaattamiseen liittyy loppuvuoden aikana edelleen aikataulu- ja loppukustannusriskejä.

Yli-Rajalan tietojen mukaan areena saadaan kuitenkin suunnitellusti käyttöön. ”Minua on ainakin informoitu, että aikataulussa mennään. Areenan pitäisi valmistua joulukuun alun otteluihin mennessä, ja hotelli ilmeisesti valmistunee sitten avajaisten aikoihin joulukuun puolivälissä. Tämä on minulla oleva tieto”, Yli-Rajala sanoo.

Tekikö areenayhtiö tai kaupunki tässä virheitä?

”Jälkiviisaus on niin helppoa, että en lähde arvioimaan. Kyllä kaikki ovat parhaansa tehneet. Nyt ollaan tässä tilanteessa ja katseet eteenpäin.”