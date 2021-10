Tampereen uuden areenan nimen harkinta olisi alun perin pitänyt tehdä tarkemmin, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Riina Nevalainen.

Torstaina aamulla tuli vihdoin uutinen, jota on Tampereella osattu odottaa jo jonkin aikaa. Tampereen Koy Tampereen Monitoimiareenan hallitus on purkanut nimisopimuksen oululaislähtöisen Uros oy:n kanssa.

Päätös oli ainoa mahdollinen. Uros-yhtiöstä on viime viikkoina kerrottu julkisuudessa tietoja, jotka ovat vaikuttaneet myös Tampereen uuden areenan julkisuuskuvaan kielteisesti.

Viime viikkoina sekä Uros-yhtiön että areenan ympärillä on ollut melkoinen vaikenemisen muuri. Jo usean viikon ajan on jo näyttänyt siltä, että areenan nimikumppanuus on pakko vaihtaa. Olisi voinut olla viisasta toimia hieman ripeämminkin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Vaikka areenalla ei sinänsä ole mitään tekemistä Uros-yhtiön sotkujen kanssa, on selvää, että tilanne on varjostanut areenahanketta laajasti. Tampereen kannen areenan rakennustöissä on käynnissä kova loppukiri ja ensimmäisiin kiekkopeleihin on aikaa enää reilu kuukausi. On siis selvää, että sekavuus hähmäisen nimisponsorin ympärillä ei ole ainakaan helpottanut urakkaa.

Näin jälkikäteen on helppo arvioida, että areenayhtiön olisi pitänyt alun perin tehdä tarkempi harkinta nimisponsorin valinnassa. Uros Live -nimi herätti heti tuoreeltaan valtavan keskustelun maaliskuussa 2020 ja herätti laajasti myös kritiikkiä.

Herää myös kysymys, kuinka tarkasti halliyhtiö tutki sponsorinsa taustat ennen nimen valintaa. Moni ei ollut kuullutkaan oululaisesta Uros oy:stä ennen Tampereen kannen areenan nimikumppanuutta. Yhtiön itse ilmoittamat talousluvut näyttivät lupaavilta, mutta viime aikojen uutisten valossa näyttää siltä, että Uros oy oli sittenkin liian hyvää ollakseen totta.

Hyvää tilanteessa on, että asia saatiin ratkaistua ennen areenan avaamista. Nyt joulukuun avajaisjuhlallisuuksia saadaan viettää ilman Uros-nimen varjoa.

Toistaiseksi käytetään nimeä Tampereen kannen areena, mutta nimikumppanuus on kiinnostanut muita tahoja. Taloudellisesti nimisponsorointi on halliyhtiölle merkittävä asia, joten todennäköisesti nimi vielä muuttuu.