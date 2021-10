Suomeen laajentuva pikaruokaravintola KFC avaa marraskuussa ensimmäiset ravintolansa pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Ketjulla on konkreettisia suunnitelmia toiminnan aloittamiseksi myös Tampereella.

Yhdysvaltalainen pikaruokaketju KFC eli Kentucky Fried Chicken aloittaa liiketoiminnan Suomessa tänä vuonna. Marraskuussa ketju avaa yhteensä neljä ravintolaa pääkaupunkiseudulle ja Turkuun sekä vuodenvaihteen jälkeen myös Seinäjoen Ideaparkiin ja Espoonlahden Lippulaiva-ostoskeskukseen.

Aamulehti kysyi KFC:n Suomen toimitusjohtaja Janne Einolalta, milloin ketju saapuu Pirkanmaalle.

Onko KFC:llä mitään konkreettisia suunnitelmia Tampereelle, ja millä aikavälillä ne voisivat toteutua?

”Kyllä meillä on Tampereelle konkreettisia suunnitelmia. Olemme pidemmän aikaa katselleet muutamia kohteita, ja edelleen käymme keskusteluja niistä. Kun on sellainen hyvä tilanne, jossa on useita eri vaihtoehtoja niin sitten se aina kestää vähän kauemmin. Mutta kyllä Tampere meitä kiinnostaa kovasti.”

Minkälaisia tiloja etsitte?

”Meillä on kolmen tyyppisiä kohteita. Haemme ravintoloita, jotka seisovat tuolla ihan omana yksikkönään tonteilla. Toinen mielenkiintoinen kohde on kauppakeskuksessa vilkkaimmalla paikalla sijaitseva tila. Sitten voi olla myös kadulla stand-alone-liike, esimerkiksi Hämeenkadun tyyppinen katu voisi olla meille mielenkiintoinen.”

”Emme ole menneet sillä ajatuksella, että meidän pitää avata jokin tietty määrä myymälöitä vuodessa tai että meidän pitää olla jossain kaupungissa tiettyyn aikaan. Meillä on aika selkeä ajatus siitä, missä kohtaa haluaisimme olla, ja sitten meidän pitää vain löytää liiketila. Sen pitää olla paras liiketila, mihin menemme. ”

Onko mahdollista, että Tampereelle tai Pirkanmaalle tulisi useampia ravintoloita?

”Kyllä. Pirkanmaan ja Tampereen koko talousalue on meille mielenkiintoinen siinä mielessä, että sinne nimenomaan voidaan laittaa useampi ravintola. ”

”Varmasti tullaan lähtemään liikkeelle yhdellä ravintolalla, toivottavasti mahdollisimman pian. Kun olemme saaneet ensimmäisen auki, varmasti lähdemme laajentumaan Tampereen ja Pirkanmaan alueella.”

Miksi Turku sai oman ravintolansa jo tämän vuoden puolelle, mutta Tampere ei?

”Turussa on uusi hanke, entinen Hamburger Börsin talo on uudisrakennettu. Se on Kauppatorin laidalla, mikä on parhaita kauppapaikkoja Turussa. Se oli nyt tällä hetkellä vapaa ja mahdollinen saada. Siitä syystä päätettiin, että avataan Turkuun ihan ensimmäisessä aallossa.”

Viime aikoina ravintola-alan työntekijäpula on puhuttanut paljon. Uskotko, että tämä vaikeuttaa yrittäjän löytämistä Pirkanmaan ravintolaan?

”Meillä on etuna se, että toimimme niin sanotulla master franchise- sopimuksella. Se tarkoittaa sitä, että Apl Fresh Food oy, joka on perustettu emoyhtiömme Apollo Groupin toimesta Suomeen operoimaan KFC ravintoloita, operoi omat ravintolamme ja emme tarvitse franchise-yrittäjää.”

Kuinka monta työntekijää yksi ravintola työllistäisi Pirkanmaalla?

”Tampereella ensimmäiset ravintolat tarjoavat töitä 35–40 henkilölle.”