Main ContentPlaceholder

Tampere

Rantatunneli sen kertoo: Ihmiset ovat palanneet tällä viikolla työpaikoille – liikenteessä havaittu nyt aivan uusi pullonkaula

Työmatkaliikenne on kasvanut tällä viikolla merkittävästi Tampereen seudulla. Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan liikennettä on sekä aamuisin että iltapäivin paikoin jopa ruuhkaksi asti. Myös Rantatunnelia on jouduttu sulkemaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Liikenne Rantatunnelissa on vilkastunut korona-ajan hiljentymisen jälkeen. Arkistokuva.

Aamulehti Koronatilannetta edeltäneet liikenneruuhkat ovat alkaneet hiljalleen palautua Tampereen katuverkolle, ja muuttunut liikennetilanne on kuluvalla viikolla näkynyt ruuhkautumisena myös Tampereen Rantatunnelissa, jossa liikennemääriä jouduttiin säätelemään keskiviikkona iltapäivällä. Fintrafficin tieliikennekeskuksen tieliikennepäivystäjä Marko Kolattu kertoo, että lännen suuntaan kulkeva tunneli jouduttiin sulkemaan keskiviikkona puoli neljän aikaan kahdesti noin viiden minuutin ajaksi kerrallaan. Kolattu kertoo, että Liikennemäärät olivat keskiviikkona jo niin suuria, että jonot ulottuivat lännen suuntaan kulkevan Rantatunnelin suulta useiden satojen metrien päähän, vähintään Kalevan Neste-huoltoasemalle saakka. ”Olemme tällä viikolla katsoneet, että pitkiä jonoja on ollut. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat palanneet suurilta osin takaisin työpaikoille, sillä menijää ja tulijaa on ollut niin aamulla kuin iltapäivälläkin”, Kolattu kertoo. Lisäkaistasta helpotusta, myös uusi pullonkaula mahdollinen Ennen korona-aikaa, ei ollut lainkaan harvinaista, että Rantatunnelin lännen suuntaan kulkevaa tunnelia jouduttiin laittamaan kiinni useammankin kerran iltapäivän aikana. Kolattu arvioi, että niin tiheää tunnelin sulkemista ei tulla enää näkemään. Kolattu perustelee asiaa Vaitinaroon vuosi sitten valmistuneella Ylöjärven suuntaan kulkevalla kolmannella kaistalla. Lue myös: Vaitinaron odotettu lisäkaista on nyt autoilijoiden käytössä – Yksi asia pitää saada kuriin: ”Ihan järjetöntä kaahausta” Kolattu sanoo, että tieliikennekeskuksessa on tehty myös havainto uudesta mahdollisesta pullonkaulasta aamuliikenteessä. Kolattu sanoo, että kyseessä on Naistenlahden ramppi Ylöjärven suunnasta tultaessa. ”Siinä oli tänään aamullakin ajoittaista jonoutumista muutaman kerran ,jolloin autojono ulottui myös Rantatunnelin toisen ajokaistan puolelle." Kolattu arvioi, että ruuhkautuminen Naistenlahden rampilla johtuu siitä, että aikaisemmin Kalevan puistotietä pitkin Sampolan ohi ajaneet ovat valinneet uudeksi reitikseen Ratapihankadun. Kolattu sanoo, että voi olla mahdollista, että autoilijat ovat valinneet uuden reitin, koska raitiovaunun poikittaisliikenne jarruttaa muuta liikennettä jonkin verran kyseisessä kohdassa. ”Jäämme seuraamaan, kuinka liikenne tulee näillä paikoilla kehittymään, mutta mahdollista on, että jonoutumista esiintyy aamuisin Naistenlahden rampilla jatkossakin.”