Koskikeskuksen neljännestä kerroksesta pudonnut vietiin sairaalaan – kuoli vammoihinsa

Tapaus herätti runsaasti huomiota. Tampereen kaupungin kriisityö antaa apua tapahtuneen aikana kauppakeskuksessa työskennelleille ja asioineille.

Ambulanssi kuljetti tiistaina illansuussa henkilön Taysin Acuta-ensiapuun Tampereen keskustassa sijaitsevasta Koskikeskuksesta. Hän sai vakavia vammoja pudottuaan neljännestä kerroksesta kauppakeskuksen keskusaukiolle. Henkilö on poliisin mukaan menehtynyt.

Rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista kertoi Aamulehdelle keskiviikkona kello 14, että henkilö on menehtynyt tiistaina saamiinsa vammoihin. ”Poliisi on käynnistänyt kuolemansyyn tutkinnan, eikä tiedota asiasta tämän enempää”, Nieminen sanoi.

Huolta ja huomiota

Aamulehti kertoo asiasta, koska tilanne on tapahtunut keskeisellä paikalla ja herättänyt runsaasti huomiota ja huolta.

Koskikeskuksen keskuspäällikkö Reeta Thure sai tiedon asiasta heti ja alkoi järjestää kriisiapua kauppakeskuksen väelle. ”Meillä on Tampereen kaupungin sosiaalitoimen kriisipäivystysnumero, jonne ilmoitimme, että asiasta tulee sinne varmasti yhteydenottoja. He lupasivat varata asian hoitamiseen resursseja.”

Kriisityö on tarkoitettu äkillisesti traumaattisen tapahtuman kohdanneille ihmisille.

Thure on saanut tapahtuneen jälkeen yhteydenottoja myös paikalla samaan aikaan olleilta asiakkailta. ”Olen myös heitä ohjannut kriisityön piiriin. Sinne on myös mahdollista soittaa ja pyytää soittopyyntöä henkilölle, jonka tietää tarvitsevan apua. Tämä on kerrottu kauppakeskuksen sisäisessä tiedotuksessa ja myös yhteydenottajille”, hän kertoo.

Kriisityön tavoittaa puhelimitse puhelinnumerosta 050 502 0555. Virka-ajan jälkeen puhelut kääntyvät automaattisesti sosiaalipäivystykseen.