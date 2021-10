Tuulensuun talon juhlavaan tilaan avataan tapahtumaravintola. Vuonna 1929 rakennetussa entisessä elokuvateatterissa on ollut viime vuosikymmeninä monenlaista toimintaa.

Tampereen keskustan restauroituun teatteritilaan avataan tapahtumaravintola. Se sijaitsee Hämeenkadulla Tuulensuun talossa. Ravintola kantaa tuttua nimeä Tuulensuun palatsi.

Tampere-talo ilmoitti suunnitelmista keskiviikkona palatsissa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Ravintolaan suunnitellaan niin sanottua show and dinner -konseptia. Se tarkoittaa, että yleisö pääsee illan aikana katsomaan esityksiä ja syömään hyvän illallisen.

Palatsissa tullaan näkemään erilaista esittävää viihdettä ja taidetta, erityisesti stand up -komediaa ja spoken wordia eli puhuttua lavataidetta.

Paikka avataan keväällä 2022, ja ohjelmisto julkaistaan loppuvuodesta.

Mikä? Tuulensuun talo Bertel Strömmerin suunnittelema, uusklassismia edustava talo valmistui vuonna 1929. Keskeinen tila oli elokuvateatteri Kino-Palatsi, jossa elokuvien esittäminen loppui vuonna 1991. Sen jälkeen yli 10 vuotta Palatsiseurakunnan kokoustilana. 2000-luvulla toimijoina mm. Musiikkiteatteri Palatsi, Teatteri State ja Sketsiteatteri Palatsi.

Ohjelmaa joka viikko

Suunnitelman takana on Tampereen kaupungin omistama Tampere-talo oy ja sen tapahtumayksikkö Events Tampere sekä kiinteistösijoitusyhtiö Taitokaari oy, joka toimii konseptin ravintoloitsijana.

Suunnitteluvaiheessa on katsottu tarkkaan, mitä Tampereen lavoilta, musiikkiklubeista ja teattereista puuttuu, sanoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas. Sen jälkeen nämä aukot on pyritty paikkaamaan. Esimerkiksi spoken wordia on ollut kaupungissa melko vähän. Lisäksi täältä on puuttunut vakituinen stand up -komediaklubi, jollaista myös ollaan kehittelemässä, Ahokas väläyttää.

Ohjelmistoon tulee tapahtumia lähes joka viikolle.

Niinä iltoina, kun tapahtumia on, kuka tahansa voi ostaa lipun ja kävellä sisään, Ahokas sanoo. Sen lisäksi ravintolaa markkinoidaan yrityksille ja seurueille. Esimerkiksi syntymäpäiviä varten on mahdollista varata koko tila tai osa siitä.

20-luvun henkeä

Tilaan mahtuu noin 700 henkeä. Ahokkaan mukaan Suomessa vastaavalla konseptilla toimivia ravintoloita on vähän, eikä varsinkaan näin isoja.

Myös tila on harvinainen arkkitehtuurin helmi, hän kuvailee.

”Onhan se tilana hyvin poikkeuksellinen. Kaikki se art deco -meininki, 1920-luvun design ja Rautalinin reliefit ja muut.”

1920-luvun halutaan näkyvän myös paikan hengessä. Tuulensuun palatsi ammentaa vuonna 1929 rakennetun kiinteistön historiasta ja tyylistä sekä maailmanhistoriasta. Koronapandemian ankeuden jälkeen heräävässä maailmassa on yhtäläisyyksiä sadan vuoden takaiseen ”iloiseen 20-lukuun”.

Sata vuotta sitten elettiin myös kulttuurissa ja taiteessa kiinnostavaa aikaa.

”Me nähdään tässä 2020-luvussa hirveän paljon samaa kuin 1920-luvussa, joka oli yksi maailmanhistorian jännittävimmistä aikakausista. Silloin juhlittiin, nähtiin ja kohdattiin ja bailattiin suoraan sanottuna enemmän kuin koskaan”, Ahokas sanoo.

”Kyllähän me nähdään se monella tapaa, että tämän lähes kaksivuotisen kriisin jälkeen ihmiset kaipaavat ihan aitoa, fyysistä kohtaamista enemmän kuin koskaan.”