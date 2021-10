Tampereella isoin lisäkäsien tarve on vanhusten hoivassa, mutta tekijöitä on vaikea löytää – ”Kotihoidossa nytkin 90 paikkaa auki”

Lähihoitaja Anette Häkkilä on työskennellyt Tampereen Tammerkosken kotihoidossa kymmenen vuotta ja viihtyy työssään. Häkkilän mielestä jokaisella työntekijällä pitää olla tunne, että pystyy tekemään työnsä hyvin. ”Myös palkka on yksi innoittaja.” Häkkilän mukaan kotihoitajan työssä on paljon hyviä puolia, vaikka julkisuudessa helposti keskitytään vain niihin kielteisiin.