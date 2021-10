Kesko rakentaa Tampereen Ruskoon uuden ison logistiikkakeskuksen

Mikäli Tampereen kaupungin ja Kesko oyj:n ehdollinen sopimus hyväksytään keskiviikkona, työt aloitetaan mahdollisimman pian. Uusi keskus on määrä ottaa käyttöön keväällä 2023.

Keskon nykyinen logistiikkaterminaali Niittyhaankadulla Ruskossa Tampereella on käymässä ahtaaksi.

Aamulehti

Kesko aikoo rakentaa Ruskoon Tampereelle ison logistiikkakeskuksen. Mikäli Kesko oyj:n ja Tampereen kaupungin välillä allekirjoitettu ehdollinen kauppakirja hyväksytään, työ alkavat mahdollisimman pian.

”Maansiirtotöillä aloitetaan. Siellä on paljon kalliota murskattavana. Tavoite on, että uusi keskus otetaan käyttöön jo keväällä 2023”, Keskon tuotantojohtaja Jarmo Nikupeteri sanoo.

Keskon nykyinen logistiikkakeskus on myös Ruskossa. Se sijaitsee kuitenkin paikassa, jossa ei ole laajennusmahdollisuuksia. ”Tarvitsemme kehittyville markkinoille ja tulevaisuuden volyymeille lisätilaa. Sitä ei nykyiseen paikkaan ole mahdollista tehdä.”

Nykyisessä keskuksessa on tilaa 4 750 kerrosneliömetriä. Tilat ovat käyneet ahtaaksi. Uusi keskus on vanhaa merkittävästi isompi. Kerrosneliömetrejä siinä on noin 6 500. ”Raskasta liikennettä logistiikkakeskuksen alueella liikkuu paljon, ja pisimmät yhdistelmät ovat yli 30-metrisiä. Isompien tilojen myötä myös tehokkuus kasvaa.”

Uuteen keskukseen tulee muun muassa kolmenlaisia lämpösäädeltyjä tiloja: ”Pakasteille sekä tuotteille, jotka tarvitsevat plus kahden ja plus viiden asteen lämpötilan”, Nikupeteri sanoo.

Keskus on niin kutsuttu läpivirtaava terminaali eli sinne tulee tuotteita teollisuudesta, lihatoimittajilta ja omalta keskusvarastolta. Keskuksesta tuotteet toimitetaan edelleen asiakkaille Pirkanmaan alueella.

Hinta reilu miljoona

Ruskon alueella sijaitsevasta tontista allekirjoitettiin ehdollinen kauppakirja Tampereen kaupungin ja Kesko oyj:n välillä 7. lokakuuta 2021. Kauppakirjaa esitetään hyväksyttäväksi Tampereen kaupungin asunto- ja kiinteistölautakunnan kokouksessa keskiviikkona 27.10.

Kaikkiaan osoitteessa Huppionmäenkatu 11 sijaitsevalla yritystontilla on kokoa 57 619 neliömetriä. Tontin kauppahinta on 1 094 500 euroa. Rakennusoikeutta tontilla on 28 810 kerrosneliömetriä.

Nikupeteri sanoo Ruskon olevan erinomainen paikka logistiikkakeskukselle, sillä alueelta on hyvät yhteydet. Siksi uusi keskus halutaan rakentaa samalle alueelle, missä nykyinen keskus on.

”Koska tontti on riittävän iso, myös laajentumisen varaa on”, Nikupeteri sanoo. Laajentumisvisioita hän ei kuitenkaan tätä tarkemmin avaa. ”Tällä lähdetään liikkeelle.”