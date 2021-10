Perinteikäs kauppa Tampereen ydinkeskustassa tyhjenee vihdoin – tuhansien mattojen siirtäminen on ”logistinen painajainen” mutta paikka on aarreaitta, sanoo varaston ostaja

Tamperelainen Mattokulma lopettaa yli 50 vuoden jälkeen. Koko liikkeen varaston osti huonekaluyritys, joka tyhjentää liiketilan marraskuun loppuun mennessä. Kiinteistö on vielä myymättä.

Aika monta mattoa. Jossain kohtaa urakkaa laskijat väsyivät, mutta luultavasti yli 40 000. Joka tapauksessa Tampereen keskustassa sijaitseva Mattokulma on täynnä mattopinoja ja -rullia.

Pitkään toiminut liike lopettaa, ja käynnissä on loppuunmyynti. Lopettamista on osattu odottaa, sillä siitä ilmoitettiin jo pari vuotta sitten, ja alennuskyltit ovat komeilleet näyteikkunassa sitäkin ennen. Tänä syksynä kauppa loppuu oikeasti, sillä liiketilan on oltava tyhjillään marraskuun loppuun mennessä.