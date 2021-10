Juuri nyt: Iidesjärven vesi tulvii tamperelaisen rivitalon alakerrokseen, katso kuvat ja video – Pelastuslaitos alkaa rakentaa tulvapatoa

Rivitalon alakerroksessa on pari senttimetriä vettä. Tulva yltää myös pihalle ja parkkipaikalle.

Vesi on noussut Iidesjärvestä rivitalon alakerrokseen.

Aamulehti

Iidesjärven vesi on noussut rivitalon sisään Tampereen Palvaanniemenkadulla. Pirkanmaan pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen lauantaina kello 13.20.

Palomestari Heikki Havukaisen mukaan vesi on noussut talon alakerrokseen, jossa on autotalleja. Autotallissa oli 1–2 senttimetriä vettä hieman ennen klo 14:ää. Myös parkkipaikalla ja piha-alueella on vettä.

Pelastuslaitos alkaa rakentaa tulvapatoa, jolla saadaan estettyä järviveden pääsyä rivitaloon. ”Sitten pumppaamme tulvapadon toiselta puolelta veden pois, ja alamme kuivattaa rakenteita”, Havukainen kertoo.

Hän ei kommentoi sitä, millaiset vahingot tulva aiheuttaa rakennukselle.

”En osaa sitä sanoa, miten rakenteet siitä kärsivät. Se selviää vasta myöhemmin tutkimuksissa.”

Vettä pumpattiin järveen rivitalon pihasta Palvaanniemenkadulla.

Vesi on noussut autotallin laittian korkeudelle asti.

Rivitalo sijaitsee aivan Iidesjärven rannalla.

Tämä on päivittyvä uutinen.

