Kerrostalossa Tampereella epäillään luvatonta majoitustoimintaa: rakennettu ainoastaan asuinkäyttöön – yksi perheyö maksaa 630 euroa

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta odottaa kiinteistön omistajalta selvitystä kiinteistön käytöstä parin viikon kuluessa.

Tilaajille

Aamulehti

Tampereella Armonkalliolla sijaitseva asuinkerrostalo on mahdollisesti otettu kokonaan majoitustoiminnan käyttöön ilman asianmukaista lupaa.

Aamulehti on tarkistanut alkuperäisen rakennusluvan. Sen mukaan rakennusluvan asuinkerrostalolle sai heinäkuussa 2017 Asunto Oy Tampereen Pursikatu 4. Sen osoite on Vänrikinkatu 6 as 1, 20500 Turku.