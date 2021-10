Hervannassa huristellaan pian robottiautoilla – Tältä näyttää ilman kuljettajaa liikkuva minibussi, jota testataan osana julkista liikennettä

Hervannassa alkaa reilun kahden kuukauden mittainen robottiautojen kokeilu vuoden 2022 alussa. Tarkoituksena on selvittää, voisiko robottiautot toimia osana julkista liikennettä.

Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala kertoo, että vaikka kyseessä on robottiauto, niissä on aina mukana myös turvakuljettaja, joka voi tarvittaessa ottaa haltuunsa ajoneuvon hallinnan.

Aamulehti

Tampereen Hervannassa toteutetaan tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana julkisen liikenteen palvelukokeilu, jossa kaksi robottiautoa kuljettaa matkustajia ilmaiseksi.

Tampereen kaupungin projektipäällikkö Mika Kulmala kertoo, että kokeilun tavoitteena on selvittää, voisivatko robottiautot tulevaisuudessa täydentää Tampereen julkista liikennettä sekä toimia osana ratikan syöttöliikennepalveluita.

Robottiautoja testataan raitiotien päätepysäkin tuntumassa. Kulmala kertoo, että ne kulkevat reitillä Insinöörinkatu, Teekkarinkatu, Ahvenisjärventie ja Opiskelijankatu.

Sensible 4:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomela kertoo, että robottiauton sensorit ottavat huomioon niin jalankulkijat, pyöräilijät kuin muut ajoneuvot, ja ohjelmisto mahdollistaa ajamisen lumen peittämillä kaistoilla sekä kovassakin lumisateessa.

Mikä? Robottiautokokeilu Alkaa tammikuun alussa ja kestää kaksi kuukautta. Kokeilu järjestetään Hervannassa. Liikennöintiaikataulu ja ohjeita matkustajille julkaistaan joulukuussa. Reitti kulkee myötäpäivään reitillä Hervannan valtaväylä, Teekkarinkatu, Ahvenisjärventie ja Opiskelijankatu. Reitti on noin 3,5 km pitkä ja se sisältää 10 pysäkkiä. Nopeusrajoitus alueella 40 km/h. Palvelu on matkustajille maksuton. Lähde: Business Tampere

Testattu haastavissa olosuhteissa

Robottiautokokeilu toteutetaan kahdella suomalaisen teknologiayritys Sensible 4:n automatisoimalla tila-autolla.

Sensible 4:n liiketoimintajohtaja Jussi Suomela kertoo, että robottiautoissa, jotka lipuvat Hervannan kaduille, näkyy vuosikymmenien kehitystyö, jota on seurannut myös pitkä testivaihe.

Autojen älykkyyttä ja ohjelmistoa on testattu esimerkiksi Lapin talviolosuhteissa. Pilotteja on järjestetty myös ulkomailla ja Helsingin Pasilassa.

Kulmala sanoo, että Tampereella testiajankohdaksi valikoitui tarkoituksella talviaika, sillä Suomessa olosuhteet ovat ison osan vuotta vaikeat. Testeistä saatavat kokemukset kiinnostavat monia maita niin Euroopassa kuin muuallakin.

”Haluamme suorittaa pilotin talvella, jotta todella näemme, voisivatko robottiautot olla realistinen vaihtoehto Tampereelle, jossa sääolosuhteet voivat vaihdella rajustikin. Automaattiliikenne kaupunkiympäristössä ja talviolosuhteissa ovat myös EU-hankkeessa Tampereen pilotin keskeisimpiä tutkittavia asioita.”

Kohti tuotantokäyttöä

Milloin robottiautot voisivat olla osa Tampereen joukkoliikennettä?

Kulmala on asiaan liittyen vaitonainen, mutta toteaa, että tarkoituksena on pidemmällä aikavälillä tuotantokäyttö. Todennäköistä kuitenkin on, että puhutaan useammasta vuodesta, ennen kuin robottiautot liikkuvat täysin itsenäisesti alueilla.

”Paljon riippuu markkinoiden kehittymisestä ja operoinnin kustannuksista, mutta teknisesti varmasti mahdollista hyvinkin pian.”

Kulmala sanoo, että oleellista robottiautoihin siirtymisessä on myös sillä, kuinka paljon parempi ja esimerkiksi kustannuksiltaan tehokkaampi uusi järjestelmä on nykyiseen verrattuna.

”Lähtökohta on se, että järjestelmää muutetaan vasta silloin, kun se on parempi ja houkuttelevampi kuin nykyinen.”