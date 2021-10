Tampereelle jo kertaalleen saapunut Lyyli-ratikka palaa kaupunkiin torstaina – Kiskoilla ”lajinsa ensimmäinen” liikkuu ensi viikolla

Mikä? Tampereen raitiotie

Tampereen ratikat on valmistettu Kajaanissa, Škoda Transtech oy:n Otanmäen tehtaalla.

Tampereen ratikka on suurin Pohjoismaissa valmistettu raitiovaunu. Se on 37,3 metriä pitkä, 2,65 metriä leveä ja painoa sillä on 56,8 tonnia.

Jokainen vaunu on nimetty niiden saapumispäivänä kalenterista löytyvien nimien perusteella. Lajinsa ensimmäinen ratikka on nimeltään Lyyli.

Tampereen raitiovaunuja voi ajaa kahteen suuntaan. Tampereen raiteet ovat päättyviä, eivätkä raitiovaunut tee käännöstä loppulenkillä kuten Helsingin vaunut.

Tampereella raideleveys on 1 435 mm, eli sama joka Euroopassa ja Pohjoismaissa on yleisesti käytössä. Helsingin raitiotien raideleveys on 1 000 mm.

Tampereen ratikan suurin liikennöintinopeus on 70 kilometriä tunnissa Hervannan valtaväylän kohdalla.