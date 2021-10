Opiskelijat pääsevät taas 24/7 auki oleviin tiloihinsa Tampereella – ”Yliopisto halusi kuunnella opiskelijoita”

Päätös vaikuttaa etenkin Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella.

Tampereen yliopiston kampusten 24/7-tilojen normaalit kulkuoikeudet palautuvat maanantaina 25. lokakuuta.

Yliopiston johto päätti vielä viime viikolla pandemiaryhmän valmistelun pohjalta, että opiskelijoiden kulkuoikeuksia rajoitetaan vuoden loppuun asti. Trey, opiskelijajärjestöt ja opiskelija-aktiivit ovat ajaneet aktiivisesti opiskelijoiden kulkuoikeuksien palauttamista kampuksille.

Pandemiaryhmä pohti torstaina 14. lokakuuta päätöstään uudelleen. Yliopiston johto linjasi sen jälkeen, että 24/7-alueiden normaalit kulkuoikeudet palautuvat 25. lokakuuta.

Kulkuoikeuksien rajoitukset ovat vaikuttaneet Tampereen ylioppilaskunnan puheenjohtajan Iiris Taubertin mukaan opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelumahdollisuuksiin.

”Päätös on tärkeä myös siltä kannalta, että yliopisto halusi kuunnella opiskelijoita. Kuuleminen olisi voinut tapahtua vähän aiemmin, sillä teimme vetoomuksemme jo ennen pandemiaryhmän kokousta."

Isoin vaikutus Hervannassa

Kulkuoikeuksia kampuksilla on alettu viime keväästä lähtien vähitellen avata ja opiskelijat ovat taas saaneet olla järjestötiloissaan. 24/7-tilat on Taubertin mukaan ollut isoin asia, joka on jäänyt avaamatta tavalliselle tasolleen

Eniten päätös näkyy Taubertin mukaan Hervannan kampuksella. ”Keskustakampuksella ei paljoa 24/7 avoinna olevia tiloja ole. Opiskelijat ovat nostaneet keskustelua siitä, että 24/7-tiloja pitäisi saada lisää myös keskustaan.”

Edustajiston jäsenten ja opiskelijoiden ryhmä ehti perustaa Kampukset käyttöön -tempauksen. Opiskelijat olisivat siinä kokoontuneet torstaina 14. lokakuuta kello 22 ulkona sellaiseen toimintaan, jota yliopiston tilarajoitusten takia ei saanut toteuttaa kampuksella ilta-aikaan.