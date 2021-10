Seurakunnan ja Elokapinan yhteistyö on kerännyt arvostelua Tampereella – ”Palautetta on saatu”

”Tässä ei ole mitään sellaisia toimintatapoja, jotka olisivat seurakunnalle vieraita”, sanoo seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Aamulehdelle.

Aamulehti

Aamulehti uutisoi tiistaina Tampereen seurakuntien ja Kristittyjen Elokapinan yhteisestä ympäristötapahtumasta, joka järjestetään perjantaina Tampereen Keskustorilla.

Lue lisää: Tampereen seurakunnat ja Elokapina järjestävät perjantaina yhteisen ympäristötapahtuman – Keskelle Keskustoria tuodaan arkku, joka kannetaan surusaattueessa kirkkoon

Seurakuntien ja ilmastoliike Elokapinan yhteistyö tapahtuman järjestämisessä on kirvoittanut kriittisiä yhteydenottoja Aamulehden toimitukseen.

Muun muassa tamperelainen kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk.) kyseenalaistaa kannanotossaan Tampereen seurakuntien yhteistyön Elokapina-liikkeen kanssa. ”Haluan kysyä Tampereen seurakunnalta, miten järkevää on näin vahvasti osoittaa tukensa liikkeelle, joka toiminnassaan pyrkii myös edistämään laittomuuksia”, Ovaska kirjoittaa.

Hän kritisoi myös tapahtuman sisältöä, jossa Keskustorille tuodaan avoin arkku, jonka äärellä voi muistella jotakin lajia tai itselle rakasta luontoympäristöä, joka on jo hävinnyt tai uhanalainen.

”Tässä on nyt seurakunnalla tilannetaju pettänyt. Syntymän ja kuoleman kysymykset liittyvät vahvasti ihmisyyteen. Tässä ne on valjastettu politiikanteon välineiksi. Hienotunteisuus on kaukana.”

Suoraa palautetta tullut

Kysyimme Tampereen seurakuntayhtymän yhtymäjohtajalta Tapani Rantalalta, onko tapahtuma herättänyt keskustelua seurakunnissa. ”Keskustelua on herättänyt ja myöskin palautetta on saatu”, Rantala sanoo puhelimitse.

Rantala sanoo, että kukaan ei ole kiistänyt aktiivisuuden tarvetta ilmastoasiassa.

”Tampereen seurakunnat on hyvin pitkäjänteisesti sitoutunut ilmastotavoitteisiin, niin kirkon itsensä asettamiin kuin kumppanina Tampereen kaupungin ja maakunnan asettamiin tavoitteisiin hiilineutraaliudesta. Asia on meillä jatkuvasti esillä”, hän sanoo.

Rantala toteaa, että seurakuntien tehtävä on myös käydä arvokeskustelua ja sitä käydään eri kumppanien kanssa. ”Mutta yhteistyö Elokapinan kanssa herättää kritiikkiä, koska heidän toimintatapansa on aikamoisen kritiikin aiheuttaja laajasti yhteiskunnassa. Toiset ovat niin suuttuneita Elokapinan toimintatapoihin, että heidän on vaikea hyväksyä, että olemme tämänkään vertaa yhteistyössä.”

Rantala sanoo, että seurakunnat on tapahtumassa mukana asian vuoksi. ”Tapahtuman valmistelijat ovat nähneet, että on nuoria ja aikuisia, joilla on syvä ilmastoahdistus. Tässä on tarkoitus käydä keskustelua ja performanssilla osoittaa huomiota katoaville lajeille.”

Rantala kertoo ihmisten kauhistuneen siitä, hyväksyykö seurakunnat Elokapinan vaikutuskeinot. ”Tässä ei ole siitä kysymys, vaan näiden nuorten ja aikuisten kanssa halutaan käydä keskustelua ja kuulla sitä ahdistusta, joka tähän liittyy.”

Keskustelu jatkuu

Kysyttäessä Rantalalta, olisiko tapahtuman järjestämisestä ollut syytä käydä laajempaa keskustelua seurakunnassa, hän toteaa, että tapahtuma tulee edelleen herättämään keskustelua ja keskustelu jatkuu.

”Mutta muistetaan, että tämä itse asia on tärkeä. Sanoisin, että valtaosa suomalaisista haluaa, että ilmaston hyväksi toimintaan. Kuten sanottu, Elokapina-väen kanssa keskustellaan. Tässä tapahtumassa Tampereen seurakunnat on järjestäjä ja kyseessä on nimen omaan Lajien surusaatto -performanssi ja Ilmastomessu. Tässä ei ole mitään sellaisia toimintatapoja, jotka olisivat seurakunnalle vieraita.”

