Lamminpään kouluun suunnitellaan yli 10 miljoonan euron uudisrakennusta – oppilaat väistötiloihin rakentamisen ajaksi

Tavoitteena on saada uudisrakennus käyttöön tammikuussa 2025.

Aamulehti

Tampereen Lamminpäähän on tulossa uusi koulurakennus, joka on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2025. Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyi uudisrakennuksen hankesuunnitelman 12. lokakuuta 2021.

Lamminpään koulu sijaitsee Kortesuontiellä ja siellä on noin 550 oppilasta. Nykyisin koulussa on kolme rakennusta, jotka on rakennettu eri aikoina ja olleet koulukäytössä koko historiansa ajan. Vanhin rakennuksista on vuodelta 1929 ja sen laajennusosa valmistui vuonna 1935. Nämä tilat remontoidaan uudisrakennuksen valmistuttua. Vanhoista rakennuksista puretaan huonokuntoinen, vuonna 1979 rakennettu lisärakennus ja erillinen ruokalarakennus.

Uudisrakennukseen tulee tilat 225 esi- ja alkuopetuksen lapselle. Rakennukseen tulee opetustilojen lisäksi koko koulun yhteiset tauko-, työ- ja neuvottelutilat, kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon tilat, liikuntatilat sekä keittiö ja ruokasali. Tilat suunnitellaan muunneltaviksi niin, että ne saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja esimerkiksi iltakäyttöön.

Lamminpään koulu sijaitsee Kortesuontiellä Tampereella.

Oppilaita väistötiloihin

Hankkeen toteutussuunnitelma on tarkoitus saada hyväksyttäväksi kesäkuussa 2023, jolloin vanhan koulurakennuksen purkutyöt voitaisiin tehdä kesällä 2023. Rakentaminen ajoittuisi elokuun 2023 ja marraskuun 2024 välille. Ruokalarakennus puretaan vasta uudisrakennuksen valmistuttua.

Osa oppilaista siirtyy rakennustöiden ajaksi väistötiloihin. Jo vuonna 2020 noin 80 koulun oppilasta siirtyi tilanahtauden takia entisen Piiriniityn päiväkodin rakennukseen. Rakennustöiden ajan 0–2-luokkien oppilaat käyvät koulua käytössä olevissa rakennuksissa. 3–6-luokkien oppilaat käyttävät väistötilana Pyynikintie 2:n rakennusta, jonka perusparannus koulujen pysyväksi väistötilaksi valmistuu vuonna 2023.

Lamminpään koulun uudisrakennuksen kustannusarvio on 10,7 miljoonaa euroa. Kaupungin mukaan määrärahaa on varattu vuosille 2021–2024 yhteensä 10 454 000 euroa, ja tarkoitus on toteutussuunnitteluvaiheessa etsiä ratkaisut, joilla kustannukset saadaan alennettua investointiohjelmassa esitetylle tasolle.