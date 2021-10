Tampereen seurakunnat ja Elokapina järjestävät perjantaina yhteisen ympäristötapahtuman – Keskelle Keskustoria tuodaan arkku, joka kannetaan surusaattueessa kirkkoon

Tampereen seurakunnat ja ilmastoliike Elokapina järjestävät perjantaina yhteisen ympäristötapahtuman Tampereen keskustassa. Keskustorilla nähdään arkku, joka kannetaan surusaattueessa alttarille. Kysyimme, mistä tapahtumassa on kyse.

Tampereen Keskustorille tuodaan 15. lokakuuta avoin arkku, jonka äärellä voi muistella jotakin lajia tai luontoympäristöä, joka on jo hävinnyt tai uhanalainen.

Aamulehti

Tampereen seurakunnat ja Kristittyjen Elokapina järjestävät yhteistyössä Lajien surusaatto -tapahtuman Keskustorilla perjantaina 15. lokakuuta.

Seurakunnat kertoo, että lajien surusaatto on osa isompaa saman päivän Luomakunta huutaa apua -tapahtumaa. Ensimmäisenä ohjelmassa on suljetulle ryhmälle pidettävä erätauko-keskustelu, jossa eriäviä näkemyksiä omaavat henkilöt, erityisesti nuoret aikuiset pääsevät keskustelemaan ympäristöaiheista ja jäsentämään omaa ajatteluaan.

Lajien surusaatto -tapahtuma alkaa Keskustorilla kello 17 ja Vanhassa kirkossa pidetään Ilmastomessu kello 18.

Mistä Lajien surusaatossa on kyse Tampereen seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen?

”Tapahtumassa on avoin arkku keskellä Keskustoria. Meitä on siinä tummiin pukeutunut 4–5 hengen ryhmä luomassa hiljaista, turvallista tilaa ihmisille tulla arkun ääreen, ottaa kuiva käpy käteensä ja hiljaisuudessa ajatella niitä lajeja, jotka ovat jo sukupuuttoon kuolleita tai uhanalaisia, tai jotain menetettyä luontoympäristöä ja laskea käpy arkkuun. Lopulta arkku kannetaan surusaatossa Vanhaan kirkkoon alttarin eteen, jossa alkaa Ilmastomessu.”

Mikä viesti Lajien surusaatto -tapahtumalla halutaan antaa?

”Ensinnäkin tietoisuus asiasta. Olemme puhuneet paljon ilmastonmuutoksesta ja lämpenemisestä. Hiljalleen vasta aletaan havahtua siihen, että vielä isompi kysymys on luontokato ja lajien sukupuutto. Mitä enemmän luonto köyhtyy lajien moninaisuudesta, sitä uhanalaisemmaksi käy myös ihmislaji.”

”Olen itse psykoterapeutti ja tehnyt töitä ihmisten kanssa terapiaa myöten. Ymmärrän sen, että ihmiset eivät pääse eteenpäin omassa ajattelussaan ja toiminnassaan, jos ei ole olemassa jokin turvallinen tila, jossa he voivat käsitellä tunteitaan. Haluamme tehdä julkista tilaa ympäristötunteiden kohtaamiselle.”

”Kolmas pointti on toivon näkökulma. Koko ihmiskuntaa kutsutaan löytämään uudenlainen suhde luontoon, enemmän kumppanuudenkaltainen.”

Miksi Elokapina valikoitui yhteistyökumppaniksi tapahtumaan?

”Elokapinassa on erilaisia alaryhmiä ja yksi niistä on kristittyjen Elokapina. Meillä on Tampereella ollut kontakteja ja yhteistyötä. Tämä tapahtuma oli tarkoitus järjestää yhteistyössä Elokapinan kanssa jo 1,5 vuotta sitten keväällä, mutta korona siirsi sen eteenpäin.”

”Elokapinalla on sama huoli ja tavoite tietoisuuden herättämisessä ja sen edistämisessä kuin meillä. Toivoimme, että ihmiset löytäisivät oman tapansa vaikuttaa. Tämä ei ole kuitenkaan kansalaistottelemattomuuden tai blokkauksen mielenosoitus.”

Tampereen seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen kertoo, että Tampereen seurakunnat oli aikeissa järjestää Elokapinan kanssa vastaavan tapahtuman jo ennen koronaa. Holopainen on kuvattu 10. huhtikuuta 2020.

Onko olemassa liian vahvan profiloitumisen vaara, kun seurakunta ja Elokapina liitetään yhteen?

”Johtoryhmämme on käynyt tästä perusteellisen keskustelun. Eihän Tampereen evankelis-luterilainen kirkko voi olla blokkaamassa kadulla, mutta mikään ei estä meitä tekemästä yhteistyötä tämän Elokapinan kanssa, kun tämän tapahtuman tavoitteet ja toimintatavat ovat ne, mitkä sanoin.”

”Kun Elokapina jakaa mielipiteitä ja herättää isoja intohimoja puoleen ja toiseen, ajattelen henkilökohtaisesti niin, että minun tehtäväni pappina ja myös kansalaisena on kuunnella sitä viestiä, joka blokkauksen takana on. Viesti on iso ja sen äärellä löydämme toisemme tässä tapahtumassa: luomakunta huutaa apua.”

Mikä on kirkon ja seurakunnan rooli ilmastokysymyksessä?

”Koko kirkko ja myös Tampereen seurakunnat on asettanut kunnianhimoisen ilmastostrategian. On yhteinen tahtotila, että haluamme olla mukana näissä talkoissa. Se tarkoittaa monia ihan konkreettisia asioita, mutta haluamme myös olla auttamassa isoa enemmistöä miettimään, mikä on heidän oma paikkansa tässä väistämättä vastakkainasetteluakin herättävässä asiassa.”

Lajien surusaatto -tapahtuma järjestetään Tampereen Keskustorilla 15.10. kello 17.