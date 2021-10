Tampereen kaupunki uudistaa verkkolaskutustaan – Toimi näin viimeistään 20. lokakuuta

Verkkolaskutus muuttuu 20. lokakuuta 2021. Kaupungin tavoitteena on lisätä verkkolaskujen määrää ja vähentää paperilaskuja.

Aamulehti

Tampereen kaupunki kertoo uudistavansa verkkolaskutustaan. Tämän takia asiakkaiden on uudistettava e-laskujen ja suoramaksujen laskutussopimukset.

Verkkolaskutus muuttuu 20. lokakuuta 2021. Tampereen kaupungin mukaan muutoksen jälkeen kaupungilta tulevia laskuja maksavan asiakkaan tarvitsee tehdä enää vain yksi sopimus kaupungin laskujen vastaanottamisesta. Tähän mennessä asiakkaan on pitänyt tehdä kaupungin kanssa useita eri palveluja koskevia laskutussopimuksia. Uusi sopimus koskee kaikkia kaupungin laskuttamia palveluja paitsi Tampereen Veden laskuja.

Kaupungin tavoitteena on saada yhä useampi maksamaan laskunsa verkkolaskuina paperisten laskujen sijaan. Verkkolaskun lähettäminen on kaupungin mukaan 25 prosenttia paperilaskua edullisempaa. Tällä hetkellä kaupungin lähettämistä noin 600 000 laskusta vain noin viidesosa on verkkolaskuja.

Toimi näin

20. lokakuuta alkaen kaikki Tampereen kaupungin palvelujen laskut tilataan tunnuksella Tampereen kaupunki/laskut. Jatkossa kaikki laskut saa joko suoramaksuina tai verkkolaskuina, kun on uudistanut vanhan sopimuksensa ja vaihtanut laskutustunnuksen uuteen. Muutos laskutussopimukseen tehdään joko omassa verkkopankissa tai oman pankin toimipisteessä.

Jos asiakas ei tee muutosta, hän alkaa saada käyttämistään kaupungin palveluista paperisia laskuja postiosoitteeseensa.

Jos käytät jo verkkolaskutusta, saat 20.10. alkaen omaan verkkopankkiisi hyväksymispyyntöviestin, jonka hyväksymällä saat jatkossakin laskut verkkolaskuina. Muutospyynnön voi myös hylätä, ja tällöin saat laskut vain paperisena.

Jos haluat tehdä jo ennakkoon muutoksia

Muutoksen voi tehdä jo ennen 20. lokakuuta tilaamalla omasta verkkopankista uuden verkkolaskun tunnuksella Tampereen kaupunki/kotipalvelu. Myös suoramaksusopimuksen voi uusia etukäteen tekemällä suoramaksuvaltuutuksen tunnuksella Tampereen kaupunki/kotipalvelu.

Kun verkkolaskutuksen uudistus astuu voimaan 20. lokakuuta, alkaa Tampereen kaupunki/laskut -tunnus korvata automaattisesti Tampereen kaupunki/kotipalvelu -tunnuksen.