Vilkkaaseen valo­risteykseen on tulossa liikenne­ympyrä Tampereella – kuvat: tältä muutos näyttäisi

Tampereen keskustaan keskuspaloaseman edustalle suunnitteilla olevan liikenneympyrän toivotaan ratkaisevan risteyksen ruuhkia. Katusuunnitelmaehdotus on nyt nähtävillä.

Tampereen keskuspaloaseman edustalle suunnitellun liikenneympyrän korotettu liittymäalue on Rongankadun ja Lapintien suuntaisesti noin 68 metriä ja Satakunnankadun suuntaisesti noin 72 metriä.

Tampereen keskuspaloaseman edustalla sijaitseva liikennevaloristeys aiotaan korvata liikenneympyrällä. Uusi liikenneympyrä Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteyksessä voisi valmistua arviolta vuonna 2023.

Risteyksen nykyiset liikennevalot aiotaan purkaa. Liittymän läheisyyteen on kuitenkin tarkoitus tehdä liikennevalot, joita käytetään, kun pelastuslaitoksen ajoneuvot lähtevät hälytystehtäviin ja liikenneympyrä halutaan tyhjentää muusta liikenteestä.

Liikenneinsinööri Timo Seimelä sanoo, että uudella liikenneympyrällä voidaan ratkaista nykyisiä toimivuusongelmia. ”Liikennevalo-ohjatussa risteyksessä liikenne on jonoutunut paikka paikoin aika pahastikin. Varsinkin ennen koronaa, kun liikennemäärät olivat suuremmat.”

Luonnonkiveä ja lisää tilaa

Ruuhkien lisäksi liikennevalo-ohjattu risteys on ollut ongelmallinen ratikan liikennöinnin alettua, kun busseja siirtyi uusille reiteille. Seimelä sanoo, että nykyjärjestelyillä bussit eivät pysty kääntymään Rongankadulta vasemmalle Satakunnankadulle. Myös muihin suuntiin kääntyminen on hankalaa. ”Liikenneympyrä on bussienkin liikennöinnin kannalta huomattavasti parempi ratkaisu.”

Keskuspaloaseman edustalle suunnitellun liikenneympyrän kiertotilan leveys olisi yhdeksän metriä, josta ajoradan osuus olisi neljä ja puoli metriä. Bussit ja muut isot ajoneuvot voivat lisäksi hyödyntää neljä ja puoli metriä leveää yliajettavaa osaa liikenneympyrässä.

Liittymän pinnat ja saarekkeet on tarkoitus rakentaa luonnonkivestä. Katusuunnitelma­ehdotuksen mukaan myös jalkakäytävien nykyinen asfalttipinta korvattaisiin betonikiveyksellä. Hotelli Tammerin ja keskuspaloaseman edustalla olevat aukiomaiset alueet saisivat luonnonkivistä erikoisladonnan.

Liikenneympyrän poistumishaaroihin toteutetaan yliajettavat kiveykset kaventamaan ajorataa ja hidastamaan ajonopeuksia.

Liikenneympyrä sijoittuisi Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteykseen. Nykyisin risteyksessä on liikennevalo-ohjaus.

Aamulehti kuvasi Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun risteyksen dronella huhtikuussa 2021. Kuvassa vasemmalla yläkulmassa pilkottaa keskuspaloasema ja oikeassa yläkulmassa Hotelli Tammer.

Liikenneympyrään taidetta

Liittymäalueen valaistus on tarkoitus uusia. Liikenneympyrän keskelle on suunniteltu valaistua taidetta.

Tammerin edessä olevat koivut aiotaan poistaa ja tilalle istuttaa uudet, hieman matalammat lehtipuut. Näin nykyisten puiden taakse jäävä Tammerin pääty avautuu nykyistä paremmin Satakunnansillan suuntaan.

Liittymän rakentamisen yhteydessä Lapintien eteläisimmän katuosuuden katutilaa on tarkoitus muokata niin, että nykyisiä pysäkkejä ja pysäköintiruutuja siirretään.

Uusien puuistutusten ja hotellin edustan vinopysäköintipaikkojen väliin tulisi kävely-yhteys Satakunnankadun suojatieylityksen ja Rongankadun jalkakäytävän välille.

Palautetta kerätään nyt

Lapintien katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 25. lokakuuta asti. Suunnitelmaa käsitellään yhtä aikaa Rongankadun katusuunnitelman kanssa etäyleisötilaisuudessa 18. lokakuuta kello 16.30. Osallistumisohjeet ja tapahtumalinkki löytyvät kaupungin kotisivulta.

Seimelä kertoo, että nyt suunnitelmasta kerätään palautetta. Palautteiden pohjalta suunnitelmaa voidaan vielä kehittää. Sen jälkeen katusuunnitelma viedään yhdyskuntalautakunnan hyväksyttäväksi mahdollisesti vielä tämän vuoden puolella.

Lapintien katusuunnitelmaehdotus pohjautuu Tampereen keskustan kehäkadun pohjoisosan yleissuunnitelmaan, joka on laadittu vuonna 2017. Yleissuunnitelmaa on tarkennettu vuosina 2018 ja 2019.