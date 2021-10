Ratinan suvantoon on joutunut öljyä – vuodon lähdettä on yritetty paikantaa jo tunteja

Lähdettä yritetään löytää nyt sukeltajan avulla.

Aamulehti

Ratinan suvannossa Tampereen keskustassa on havaittu öljyä perjantaina iltapäivällä. Pirkanmaan pelastuslaitos on etsinyt öljyn lähdettä kello 14:stä lähtien, jolloin hälytys tuli paikalle.

Päivystävä palomestari Juuso Nummela kertoo Aamulehdelle ennen kello 17:ää, että paikalla on kahden keskuspaloaseman yksikön lisäksi puomitikasauto ja väkeä Tampereen Vedeltä ja ympäristönsuojelusta.

”Virta ja tuuli pyörittää öljyä, niin lähteen löytäminen on äärimmäisen hankalaa. Nyt menemme sukeltamaan mahdolliseen lähdepaikkaan.”

Nummelan mukaan suvannon koko Hotelli Ilveksen päädyn vesialue on öljykalvon peitossa. Öljyä on niin vähän, että sitä ei voida edes kerätä pinnasta. Suvannossa olevat veneet on palomestarin mukaan käyty jo läpi.

Nummelan mukaan öljyn lähteenä voi mahdollisesti olla joku putki, astia tai sadevesiviemäri.

”Olemme vielä ihan arvailujen varassa.”

Pelastuslaitos on ollut paikalla jo tunteja.

Pelastuslaitoksen puomitikasauto on sukeltajan apuna tehtävässä.

Uutinen päivittyy.