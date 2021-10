Main ContentPlaceholder

Tampere

Uusi yleissuunnitelma voi tuoda Tampereen Lielahteen jopa yli 2 000 uutta asukasta – esillä nyt kaksi suunnitelmaa, näin ne eroavat toisistaan

Tampereen Lielahden yleissuunnitelmasta on nähtävillä kaksi eri vaihtoehtoa. Kakkosvaihtoehdossa asuinrakentaminen on korkeampaa ja uusia asukkaita tulee lähes kaksinkertainen määrä ykkösvaihtoehtoon verrattuna. Eroa on myös liikenneratkaisuissa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Lielahden alueen yleissuunnitelmasta on asetettu nähtäville kaksi luonnosta. Tältä Tampereen Lielahdessa näytti elokuussa 2020.