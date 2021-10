Tampereen Tammelan koulu uudistuu, pöydällä nyt kaksi vaihtoehtoa – molemmissa suunnitelmissa yli 100-vuotias koulutalo säilyy

Tampere aikoo uudistaa Tammelan koulua. Pöydällä on kaksi erilaista suunnitelmaa siitä, miten maisema vilkkaan Kalevan puistotien varrella voi muuttua. Alustavien aikataulujen mukaan uudistustyöt valmistuvat vuonna 2026.

Tampereen Tammelan koulun uudistamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. Koulun pihan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä 28. lokakuuta saakka.

Koulun uudistustyöt valmistuvat alustavien suunnitelmien mukaan vuonna 2026.

Molemmissa vaihtoehdoissa jugend-koulurakennus suojellaan kaavamerkinnällä ja kunnostetaan. Pihan toinen, 1950-luvulla rakennettu ja sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään ollut koulutalo on muuttamassa muotoaan.

Ensimmäisessä vaihtoehdoista 1950-luvun rakennus purettaisiin ja korvattaisiin uudisrakennuksella. Toisessa Väinölänkadun puoleinen liikuntasalisiipi pääsee remonttiin ja Kalevan puistotien puoleinen siipi rakennettaisiin kokonaan uudestaan.

Mikä? Kaava-alue Pinta-ala on 11 464 neliömetriä. Tontin omistaa Tampereen kaupunki. Tontilla on kaksi koulurakennusta. Lisäksi tontin eteläosaan on vuonna 2019 rakennettu tilapäinen koulurakennus. Vanhempi koulurakennus on vuodelta 1911, ja ensimmäinen kansakouluksi suunniteltu rakennus Tammelan työväenkaupunginosassa. Uudempi on 1950-luvun kaupunkikansakoulu. Koulun rakennuksia rajaavat Kalevan puistotie ja Väinölänkatu.

Tammelan koulu sijaitsee osoitteessa Ilmarinkatu 17, vilkkaan Kalevan puistotien varrella.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa punatiilisen koulurakennuksen paikalle tulisi L-kirjaimen muotoinen rakennus, joka yhdistyisi jugend-kouluun katoksella.

Kalevan puistotien varrella koulu on kolmikerroksinen ja Väinölänkadun puolella on yksi- ja kaksikerroksiset osat. Rakennuksen julkisivut ovat vaaleaa tiiltä, ja mukana on lasitiiltä muistumana puretusta koulutalosta.

Toisessa vaihtoehdossa 1950-luvun Väinölänkadun puoleiset liikuntahalli ja ruokailutilat säilyvät ja Kalevan puistotien osa rakennetaan uudestaan. Koulu on punatiilinen, mutta julkisivussa on lasitiiltä.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa Kalevan puistotien viereinen rakennus puretaan ja sen tilalle tulee vaalea, tiilipintainen rakennus.

Toisessa vaihtoehdossa Kalevan puistotien varrelle nousee uusi, punatiilinen osa, joka yhdistyy Väinölänkadun puolen entiseen liikuntahalli-siipeen. Kuva on alustava havainnekuva.

Ei lisäkerroksia

Tontin käyttötarkoitus ja rakennusoikeus pysyvät ennallaan. Suunnitelmassa ei esitetä nykyistä korkeampaa rakentamista.

Tammelan koulun rakennuksia rajaa Kalevan puistokadun lisäksi Väinölänkatu. Pysyvien koulurakennusten lisäksi tontin eteläosaan on vuonna 2019 rakennettu tilapäinen koulurakennus.

Koulun pihan puolelle etelään Ilmarinkadun suuntaan on valmistumassa uusi Tammelan stadion. Muissa ilmansuunnissa on asuinkortteleita.

Kaavoitus ottaa huomioon koulun kaupunkikuvallisesti arvokkaan ympäristön. Kaupunki haluaa rakentaa koululle monikäyttöisen pihan leikkiin, liikuntaan, oleskeluun ja vapaa-aikaan. Piha tulee myös taidekoulun ja mahdollisen ulko-opetuksen käyttöön.

Koulun pihalle on tulossa noin 300 pyöräpaikkaa. Tonttia sivuaa Ilmarinkadulla seudullinen pyöräilyn pääreitti.

Tulevaisuudessa koulussa opiskelee kaupungin laskujen mukaan 800 oppilasta.