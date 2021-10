Entinen pormestari Lyly kommentoi Uros-sotkua: ”Tämä on maailmanluokan areena, emme tarvitse tähän tällaista sivukeskustelua” – Väläyttää sopimuksesta eroon pääsyä yhtenä vaihtoehtona

Tampereen kaupungin entinen pormestari Lauri Lyly kertoo, että Uros-yhtiö olisi luvannut Tampereelle parisataa uutta työpaikkaa. ”Niitä ei ole tähän mennessä syntynyt”, hän toteaa.

”Tampereen areena etenee, ja se avataan. Tapahtumia on paljon myyty eteenpäin. Se, millainen mainehaitta tässä tulee, on isoin ongelma”, Tampereen kaupungin entinen pormestari Lauri Lyly toteaa. Hänet kuvattiin 13. kesäkuuta kuntavaali-iltana Sdp:n vaalivalvojaisissa.

”Kyllähän tämä harmittaa kovastikin. Puolitoista vuotta sitten, kun areenayhtiö valitsi pääsponsorin areenalle, kaikki näytti vähän toiselta”, Tampereen kaupunginvaltuutettu, konsernijaoston puheenjohtaja ja entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) kommentoi keskiviikkona Uros-yhtiön ympärillä vellovaa sotkua.

Tiistaina uutisoitiin, että Tampereen Uros-areenan nimikkosponsorilta Uros-yhtiöltä vaaditaan korkoineen yli 15 miljoonan euron velkasaatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Aiemmin on paljastunut, että yhtiön kassa on lähes tyhjä. Myös yhtiön toimitusjohtaja vaihtui yllättäen.

”Nyt puolessatoista vuodessa tapahtui tosi paljon, ja tilanne on mennyt huonompaan suuntaan Uros-yhtiön osalta”, Lyly harmittelee.

Parisataa työpaikkaa toteutumatta

Lyly toimi pormestarina, kun areenan pääsponsori valittiin. Tällöin hän myös kuuli Uroksesta ensimmäistä kertaa.

Tampereen kaupunki omistaa Uros Live -areenayhtiöstä 40 prosenttia ja on sijoittanut siihen 26 miljoonaa euroa. Työeläkeyhtiö Ilmarinen, vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola, finanssiryhmä OP ja rakennusyhtiö SRV omistavat siitä 60 prosenttia.

Sponsorisopimuksen Uroksen kanssa on tehnyt areenayhtiö. Se on itsenäinen osakeyhtiö, jonka hallitukseen kaupunki valitsee ehdokkaansa.

”Se on areenayhtiö, joka on tässä päätoimijana Uros-yhtiöön nähden, ja kaupunki on vain omistajan roolissa. Se tässä välillä menee mielestäni sekaisin.”

Kun areenayhtiö teki sopimuksen Uroksen kanssa, Lylyn mukaan Uros oli ilmoittanut yhtiölle, että se koittaisi keskittää toimintojaan Tampereelle. Lupauksia ei esitetty Tampereen kaupungille suoraan.

Yle kertoi aiemmin keskiviikkona, että keskittämisen olisi luvattu tuovan 200 uutta työpaikkaa Tampereelle, ja että niistä olisi toteutunut vain yksi tai kaksi. Aamulehdelle Lyly ei anna tarkkoja lukuja.

”Sellaisista summista puhuttiin, ja että tekniikan ympärille saataisiin työpaikkoja. Ja niitä ei ole tähän mennessä syntynyt.”

Sopimuksesta eroon?

Jos Uros ei hoida velvoitteitaan, Lauri Lyly uskoo, että sen sopimuksesta eroon pääseminen on yksi ratkaisuvaihtoehdoista.

”Me seuraamme, mihin areenayhtiö tässä ryhtyy, koska se on areenayhtiön asia. Ja areenayhtiö on kuuleman mukaan perjantaina saamassa tietoja. Joten odotetaan nyt, millaisia lisätietoja Uroksesta tulee yhtiölle.”

Hän toivoo, että Uros hoitaa asiansa ja velvoitteensa kuntoon. "Tässä on aika paljon mainehaittaa tulossa, jos tämä asia velloo", Lyly toteaa. ”Kun tämä on maailmanluokan areena, emme tarvitse tähän tällaista sivukeskustelua. Se on hieno, upea areena, ja siellä tulee olemaan paljon hienoja tapahtumia ja elämyksiä.”