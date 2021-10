Tampere hakee lisäaikaa kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle – ”Haluamme varmistaa, että yhteinen näkemys löytyy”

Haettavalla lisäajalla kaupunki aikoo valmistella ja tarkentaa Eteläpuisto-Viinikanlahden, Hämeenpuiston, Sara Hildénin taidemuseon ja Ruotulan asemakaavoja.

Tampereella on ainutlaatuisia maisemia, kuten Pyynikin ja Pispalan harjumuodostelma. Pispala on kansallisen kaupunkipuiston alueella ja siitä on mukana myös rakennettuja alueita, mutta Pispala on kulttuurimaisemaa.

Tampereen kaupunki pyytää ympäristöministeriöltä lisäaikaa Tampereen kansallista kaupunkipuistoa koskevan päätöksen tekemiseen ja hakemuksen täydentämiseen. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 4. lokakuuta.

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtajan Mikko Nurmisen mukaan näin halutaan varmistaa, että näiden alueiden maankäyttösuunnitelmat ja kaupunkipuiston tavoitteet ovat sovitettavissa yhteen.

On mahdollista, että kansallisen kaupunkipuiston rajaus vielä tarkentuu vireillä olevien asemakaavojen myötä.

Mikä? Kansallinen kaupunkipuisto Kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2020, että Tampere jättää hakemuksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. Hakemus jätettiin tammikuussa 2021. Valmistelutilannetta ja ajankohtaisia maankäyttöhankkeita esiteltiin ympäristöministeriölle elokuussa. Kansallinen kaupunkipuisto voidaan perustaa kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta päättää ympäristöministeriö kaupungin hakemuksesta.

Puisto tavoitteena

Nurmisen mukaan kaupungilla on edelleen tahtotila, että kansallinen kaupunkipuisto toteutetaan. Tämä tavoite on kirjattu Anna-Kaisa Ikosen (kok.) pormestariohjelmaan. Meneillään on kuitenkin myös isoja maankäyttöhankkeita, jotka on niin ikään tarkoitus toteuttaa kuluvalla valtuustokaudella.

”Haluamme varmistaa, että yhteinen näkemys löytyy ja osaamme tulkita oikein, että kansallisessa kaupunkipuistossa voi olla myös rakennettua ympäristöä eikä pelkkää puistoa ja luontoa. Mitä se tulkinta tarkoittaa milläkin alueella ja minkälaiset ratkaisut pitää tehdä", Mikko Nurminen selventää.

Esimerkiksi Pispala on kansallisen kaupunkipuiston alueella ja siitä on mukana myös rakennettuja alueita, mutta Pispala on kulttuurimaisemaa. Ympäristöministeriön kanta voi olla, että uudisrakentamista ei kansallisen kaupunkipuiston alueella katsota hyvällä.

”Esimerkiksi Sara Hildénin alue tulee rakentuessaan olemaan uutta kulttuuriympäristöä. Näitä kysymyksiä tässä nyt ratkotaan yhteistyössä ja hyvässä hengessä”, Nurminen toteaa.

Kaavoja edistetään

Eteläpuiston asemakaavatyötä on Nurmisen mukaan tarkoitus viedä eteenpäin kuluvalla valtuustokaudella. Pormestariohjelman mukaan Eteläpuiston rantakaistale varataan vain virkistyskäyttöön.

”Lisäksi on Sara Hildénin taidemuseon kokonaisuus ja Hämeenpuiston kaavoitus liikenneratkaisuineen, mihin liittyy myös Kunkun parkin kysymys. Isompi aluekokonaisuus on Kaupin, Niihaman ja Ruotulan kulmat, missä suunnittelu liittyy ratikkaan, asumiseen, golfiin ja frisbeegolfiin”, Nurminen luettelee.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkipuiston etenemisen, ympäristöministeriön ja kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista, että kaupunki edistää kaupunkipuistoon vaikuttavien keskeisten hankkeiden kaavoitusta ja hakemusta täydennetään sen jälkeen, kun alueita koskevat suunnitelmat ja kaavalliset ratkaisut ovat tarkentuneet ja valmistuneet.