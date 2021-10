Tampereella on nyt haettavana yli 60 pientalotonttia eri puolilta kaupunkia – Tällaisia tontit ovat ja näillä ehdoilla sellaisen voi saada omakseen

Pientalotonttien hakuaika on alkanut Tampereella. Haettavana on niin vuokrattavia tontteja kuin kiinteällä hinnalla tai tarjousten perusteella myytäviä tontteja.

Aamulehti

Tampereen kaupungin pientalotonttien hakuaika on alkanut. Tontteja on tarjolla kaikkiaan 63 eri puolilta Tamperetta. Haettavana on vuokrattavia tontteja sekä kiinteällä hinnalla tai tarjousten perusteella myytäviä tontteja. Hakuaika jatkuu 29. lokakuuta saakka.

Hervantajärveltä on haettavana 49 vuokratonttia, Vuoreksesta kaksi, Haukiluomasta ja Linnainmaalta molemmista yksi tontti. Tonttien koko on 470–550 neliötä ja rakennusoikeus 150–200 neliömetriä. Lisäksi saa rakentaa 30–40-neliöisen autosuojan ja taloustilan.

”Tonttien vuosivuokrat vaihtelevat 2 000–3 000 euron välillä”, kertoo tontti-insinööri Jori Alanko Tampereen kaupungilta.

Kiinteä hinta

Kiinteällä hinnalla myydään kuusi kompaktin kokoista tonttia Hervantajärveltä. Niiden hinta on 69 000 tai 70 000 euroa. Tontit ovat kooltaan 441 tai 445 neliömetriä ja niiden rakennusoikeus on 110 neliötä. Lisäksi saa tehdä 30 neliön autosuojan ja taloustilan.

”Tämänkokoisia kaupungin uudet pientalotontit ovat. Meillä on isompiakin tontteja, mutta ne ovat Teiskon Kämmenniemessä.”

Lue lisää: Perheasunnoista on kova kysyntä, mutta Tampereelle valmistuu yhä valtava määrä yksiöitä ja kaksioita – ”Jonkinlainen pohja on pienissä asunnoissa saavutettu”

Alanko kertoo, että kaupungin maapoliittisten linjausten mukaan osan tonteista pitää olla myytäviä.

”Nämä myytävät kuusi tonttia muodostavat oman kokonaisuutensa Mehtosenkaaren ja Havukankaaren yhdistymiskohdassa alueen länsipäädyssä.”

Lue lisää: Tästä 374 neliön tontista käytiin äärimmäisen kova kilpailu: tamperelaispariskunta rakentaa omakotitalon täysin uuteen kaupunginosaan – ”Olemme edelleen todella yllättyneitä”

Tarjousten perusteella

Lisäksi tarjousten perusteella myydään Ojalasta neljä tonttia, jotka ovat alueen ensimmäisiä hakuun tulevia pientalorakentamiseen kaavoitettuja tontteja.

”Tonteille ei ole asetettu pohja- tai kattohintaa, vaan ihmisten pitää itse miettiä, mitä ovat niistä valmiita maksamaan. Kaupunki pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset.”

Ojalasta on tulossa tarjolle lisää sekä myytäviä että vuokrattavia tontteja syksyllä 2022 ja 2023. Nyt haussa olevat tontit sijaitsevat alueen pohjoisosassa.

Lue lisää: Nouseeko Kangasalan uusi asuinalue hitiksi? Tontteja haettiin mahdollisesti enemmän kuin mitään muita kaupungin tontteja koskaan aikaisemmin

Saajat arvotaan

Vuokrattavien ja kiinteällä hinnalla myytävien tonttien saajat valitaan arpomalla. Näitä pientalotontteja haetaan tontinhakupalvelussa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Arvontaan ei voi osallistua, mikäli hakija on hakua edeltäneen kymmenen vuoden aikana jo saanut kaupungin pientalotontin ja vuokrannut sen pitkäaikaisella vuokrasopimuksella tai tehnyt tontista kaupan.

Tarjousten perusteella myytäviä tontteja haetaan ostotarjouslomakkeella, jonka voi palauttaa postitse tai Frenckellissä sijaitsevaan Tampereen palvelupisteeseen.