Etätöistä palataan vähitellen työpaikoille – liikennemäärissä viikonloppu erottui vilkkaampana kuin maanantaiaamu Tampereen seudulla

Etätyön vähenemisen vaikutusta liikennemääriin on vielä liian aikaista arvioida. Viikonloppu kuitenkin erottui jopa tavanomaista vilkkaampana Tampereen seudulla.

Etätöistä on alettu palailla takaisin työpaikoille, mutta Tampereen seudun liikennemäärissä se ei vielä isommin näy.

”Tuntuma on, että maanantaiaamun liikennemäärissä ei ole havaittavissa erityistä nousua. Tarkkoja lukuja saamme kuitenkin vasta tiistaina, kun koko vuorokauden liikennemäärät ovat selvillä”, kertoo Tampereen Tieliikennekeskuksen liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

Sauramäen mukaan etätyön päättymisen vaikutusta on vielä liian aikaista arvioida. Voi myös olla, että etätyöstä on monessa työtehtävässä muodostunut uusi normaali.

Suositukset Hybridimalli Koronapandemian vuoksi annettu valtakunnallinen etätyösuositus on voimassa 15. lokakuuta asti. Jo lokakuun alusta alkaen kuitenkin suositellaan työpaikoilla niin sanottua hybridimallia. Se tarkoittaa, että esimerkiksi puolet henkilöstöstä voi olla lähityössä kerrallaan, jos se on mahdollista työn luonteen puolesta.

Koulujen alku näkyi

”Viime viikkoina liikennemäärät ovat pysyneet aika lailla samalla tasolla. Koulujen ja töiden alkaessa elokuussa nähtiin pientä nousua, mutta sen jälkeen trendi on pikkuisen laskenut. Seuraava nousu nähdään viimeistään siinä vaiheessa, kun lähestytään joulunaikaa.”

Liikennemääriin vaikuttavat myös monet muut tekijät, joten etätyön vaikutuksen arvioiminen on vaikeaa.

”Liikennemäärät vaihtelevat päivittäin viikonpäivän ja vuorokaudenajan mukaan. Myös sääolosuhteilla on suuri vaikutus siihen, miten ihmiset lähtevät liikkeelle.”

Esimerkiksi viime lauantaina ja koko viikonlopun aikana Tampereen seudulla oli Sauramäen mukaan paljon liikennettä, mikä mahdollisesti johtui yhteiskunnan vapautumisesta koronarajoituksista. Ihmiset osallistuivat joukolla Tampereen päivän tapahtumiin sekä muihin rientoihin ja tilaisuuksiin.

”Viikonloppu erottui jopa tavanomaista vilkkaampana. On vaikea arvioida, mikä vaikutus eri tekijöillä on, mutta kyllä me nyt asiaa seuraamme.”