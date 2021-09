IL: Tampereen Uros-areenan pääsponsoria uhkaa selvitystila

Lain mukaan osakeyhtiön voi poistaa kaupparekisteristä tai asettaa selvitystilaan, jos tilinpäätösasiakirjoja ei ole kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä. Uros-yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) harkitsee Tampereen uuden areenan pääsponsorin Uros oy:n määräämistä selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä.

Asiasta kertoo Iltalehti.

Kohu teknologiayhtiön ympärillä on kiihtynyt viimeisen viikon aikana. Uros-areenan pääsponsori ilmoitti ensin vaihtaneensa yllättäen toimitusjohtajaa. Sen jälkeen uutisoitiin, että Uroksen jättivoittojen takaa paljastui lähes tyhjä kassa. Muun muassa areenayhtiön osaomistaja Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala on ollut huolissaan maineriskin takia.

Yksi uutisoiduista tiedoista on, että Uroksen vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Sen jälkeen Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin PRH:n toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Uusin käänne tarkoittaisi Iltalehden mukaan sitä, että PRH aikoo ryhtyä tositoimiin, jos Uros Oy ei toimita kaikkia tarvittavia tilinpäätösasiakirjoja. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön voi poistaa kaupparekisteristä tai asettaa selvitystilaan, jos tilinpäätösasiakirjoja ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta toimitettu rekisteröitäviksi vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Iltalehti kertoi syyskuun alussa, että (PRH) oli määrännyt Uros oy:n hallituksen puheenjohtajan Jyrki Hallikaisen maksamaan puuttuvista asiakirjoista uhkasakon, jonka asettamisesta STT kertoi maaliskuussa.

Iltalehden mukaan PRH ei ole 27. päivä syyskuuta mennessä saanut uhkasakkoa koskevaa päätöstä tiedoksi Hallikaiselle.