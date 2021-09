Tuoreimmat tiedot Nekalan turmasta: kuolonkolarissa loukkaantunutta ei ole päästy kuulemaan – tämä tapahtumista tiedetään

Maanantain vastaisena yönä Kuokkamaantieltä päin puuta ajautuneessa autossa oli kaksi miestä, joista toinen kuoli tapahtumapaikalle.

Tampereen Nekalan rajusta ulosajosta selvinnyttä miestä ei ole päästy kuulemaan, kertoo tutkinnanjohtaja, Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Antti Uusipaikka Aamulehdelle.

Antti Uusipaikka, mitä onnettomuuden tutkinnassa on selvinnyt viimeisen vuorokauden aikana?

”Poliisi on tehnyt paikkatutkintaa onnettomuuspaikalla, siellä on taltioitu päivänvalolla tarkemmin onnettomuutta selittäviä jälkiä ja havaintoja. Ei ole vielä mitään varsinaista läpimurtoa. Lausunnot, joita pyydetään, tulevat kestämään. Ei ole päivien vaan pikemminkin viikkojen tai kuukausien kysymys, kun tämä ratkeaa.”

Millaisia havaintoja ja näytteitä paikalta on saatu?

”Paikalle on jäänyt jälkiä. Kun vauhti on ollut kova, asvalttiin syntyneistä jäljistä on pystytty arvioimaan tilannetta, tapahtumia ennen ulosajoa.”

Onko näkemykseen tapahtumien kulusta tullut muutosta eilisaamun jälkeen? Silloin oli jo tiedossa ajonopeus, ajosuunta ja millä tavalla oli törmännyt puuhun.

”Ei ole. Pelkkien alkoholiverilausuntojen saaminen kestää, ne eivät ole päivien asioita.”

Onko kolarissa loukkaantunutta vielä kuultu?

”Ei ole voitu vielä kuulla.”

Mikä hänen kuntonsa on? Päästäänkö häntä kuulemaan?

”Toivotaan, että päästään kuulemaan. Aikaa ei vielä ole tiedossa.”

Ovatko tutkintanimikkeet tarkentuneet törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenteen vaarantamisesta?

”Ne ovat ennallaan toistaiseksi.”

Voidaanko vielä kertoa, oliko loukkaantunut kuskina vai matkustajana?

”Täytyy muistaa, että meillä on vielä kuulematta toinen osapuoli. En avaa tutkinnasta siltä osin lisää.”

Onko nyt mitään muuta uutta, mitä voidaan tutkinnasta kertoa?

”Ei ole tässä vaiheessa.”