Tampereen konsernijohtaja: Areenan pääsponsorin ympärillä vellova kohu on harmittava – ja erityisesti yksi siinä esiin noussut seikka

Tampereen kaupunki omistaa Uros Live -areenayhtiöstä 40 prosenttia ja on sijoittanut siihen 26 miljoonaa euroa.

Uros-yhtiön ympärillä vellova kohu on Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan mukaan harmittava.

Aamulehti

Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala sanoo, että kaupungin eli areenayhtiön yhden omistajan näkökulmasta areenan pääsponsorin ympärillä vellova kohu on harmittava.

”Olemme harmissamme käänteistä, joita julkisuudessa on nyt nostettu esiin ja tietenkin huolissamme maineriskin takia.”

Torstaina STT kertoi, että oululaistaustaisen Uroksen satumaisten voittojen takana ei välttämättä ole yhtiön ilmoittamien lukujen kuvaaman mittakaavan kokoista todellista liiketoimintaa.

Tampereen kaupunki omistaa Uros Live -areenayhtiöstä 40 prosenttia ja on sijoittanut siihen 26 miljoonaa euroa. Summasta neljä miljoonaa on laitettu yhtiön osakepääomaan ja 22 miljoonaa on juniorilainaa, jota korkoineen lyhennetään vasta muiden velkojen jälkeen. Kohu liittyy siis areenan pääsponsoriin, ei areenayhtiöön itseensä.

Julkisuudessa esiin nostetuista tiedoista yksi on Yli-Rajalan mukaan erityisen harmillinen.

”Eniten harmittavat tiedot, ettei yhtiö olisi toimittanut Suomen viranomaisten vaatimia tietoja. Jos on sellaisia epäselvyyksiä kuin lehdissä on lukenut, ettei ole toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen asiakirjoja, niin ei se kaupungin näkökulmasta kovin hienolle näytä.”

Tämä liittyy uutisissa kerrottuihin tietoihin, että Uroksen vuoden 2018 tilinpäätös on viimeisin, jonka tilintarkastaja on hyväksynyt. Sen jälkeen Uros ei ole toimittanut tilintarkastettuja tilinpäätöksiä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallituksen toistuvista pyynnöistä huolimatta.

Konsernin toimitusjohtajaksi keskiviikkona valittu Rauno Jokelainen on STT:n mukaan kertonut, että vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätökset valmistuvat lähiaikoina.

”Hallituksen asia arvioida”

Yli-Rajala huomauttaa, että kaupunki ei ole omistajana osallistunut pääsponsorin tai esimerkiksi areenan nimen valintaan, vaan ne ovat yhtiön hallituksen asioita. Kaupungilla toki on edustajansa areenayhtiön hallituksessa.

”On areenayhtiön hallituksen asia arvioida tilannetta. Omistajana meillä ei ole tiedossa mitään sellaista, että jotain olisi jäänyt toteutumatta esimerkiksi nimisopimuksesta”, Yli-Rajala sanoo.

Tampereen kaupungin 40 prosentin omistusosuuden lisäksi areenayhtiön omistajia ovat yhteensä 60 prosentin osuudella Lähi-Tapiola, OP, Ilmarinen ja SRV.

Kaikkiaan Tampereen kaupunki on osallistunut Kansi ja areena -hankkeeseen noin 60 miljoonalla eurolla. Summassa on mukana jo mainittu 26 miljoonan euron sijoitus areenayhtiöön.

Sen lisäksi noin 23 miljoonaa euroa on mennyt kaupungin omistukseen jäävän areenan vuokratontin kannen rakentamiseen. Kannen alla kulkee päärata. Lopuilla noin 11 miljoonalla eurolla rakennettiin alueelle kunnallistekniikkaa eli esimerkiksi katuja, kevyen liikenteen väyliä ja vesijohtoverkkoa.