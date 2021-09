Main ContentPlaceholder

Tampere

Tampereella on myynnissä erittäin harvinainen kerrostaloasunto – Nykyisellä asukkaalla on elinikäinen asumisoikeus: ”Tällaista ei ole aiemmin tullut vastaan”

Asunto on ollut myynnissä jo useamman kuukauden. Kiinnostuneita on, mutta tarjouksen tekemiseen on asunnonvälittäjän mukaan suuri kynnys.

Myynnissä oleva asunto sijaitsee Tampereen Tammelassa. Kuva on otettu 13. heinäkuuta 2018.