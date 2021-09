Kela palaa Aleksis Kiven kadulle ja ottaa käyttöön uusia toimintoja – kaikille pyritään tarjoamaan aika saman päivän aikana

Uusi palvelumalli on suunniteltu päällekkäisen asioinnin vähentämiseksi.

Kelan Tampereen palvelupisteen remontti on valmis. Toimipiste palaa Kuninkaankadulta vanhaan osoitteeseensa Aleksis Kiven katu 18:aan. Kuninkaankadun toimipiste suljetaan 24. syyskuuta.

Samalla toimipisteessä otetaan käyttöön uusi asiakaspalvelumalli.

Yksittäisistä asioista laajempaan kokonaisuuteen

Uudessa toimintatavassa asiakas otetaan vastaan palvelupisteessä ja hänen tilanteensa kartoitetaan. Tämän perusteella päätetään, jatketaanko tilanteen selvittämistä puhelimitse vai varataanko aika toimipisteeseen.

Aika voi olla samana päivänä tai muuna ajankohtana.

”Tavoitteena on se, että siirrytään yksittäisten asioiden hoitamisesta laajempaan asioidenhoitoon. Meille tulee infotiskit, joista asiakkaalle on mahdollista varata palvelupisteelle aika tai opastetaan tilanteesta riippuen Kelan muihin palvelukanaviin. Tarkoitus olisi saada kokonaiskoppi asiakkaan tilanteesta”, Kelan Tampereen palveluryhmän päällikkö Susanne Heikkonen kertoo.

Palvelumallia on suunniteltu kesällä Kelan palvelupisteessä kerätyn tiedon pohjalta. Siitä on hyötyä etenkin tilanteissa, jossa asiakkaalla on monia etuuksia. Sen avulla pyritään vähentämään päällekkäisiä asiakaskäyntejä, puheluita ja muuta varmistelua.

Aika ensisijaisesti samalle päivälle

Heikkonen kertoo myös, että palvelupisteessä varaudutaan siihen, että ajat saataisiin varattua asiakkaille samalle päivälle.

”Tarkoitus on, että kaikki asiakkaat, jotka palvelupisteelle tulevat, saadaan otettua haltuun sen päivän aikana.”

Aleksis Kiven kadun toimipiste avataan tiistaina 28. syyskuuta. Maanantaina 27. syyskuuta Kelan Tampereen palvelupiste on kiinni.

Kelasta muistutetaan, että se palvelee asiakkaitaan myös puhelimitse ja verkossa.

