Tampereen maauimalassa yli 10 000 kävijää enemmän kuin vuosi sitten – toivottu uudistus harkinnassa

Tampereen maauimalan asiakkaat ovat toivoneet koko kesän voimassa olevaa kausikorttia. Sellainen on harkinnassa, liikuntapäällikkö Mikko Heinonen sanoo.

Näyttelijä Karoliina Blackburn on Tampereen maauimalan vakituinen kävijä. Hänestä maauimalassa tulee viileässä samantapainen vaikutus kuin avantouinnissa.

Tampereen maauimalan kesä oli tavallista lyhyempi myös tänä kesänä. Koronatilanteen vuoksi maauimala ja uimahallit avattiin yleisölle rajoitetusti toukokuussa.

Ovet suljetaan sunnuntaina 26. syyskuuta.

Miten maauimalan kesä meni, liikuntapäällikkö Mikko Heinonen Tampereen kaupungilta?

– Täytyy olla tyytyväinen, vaikka avasimme myöhässä. Hellekaudella oli paljon kävijöitä.

Kuinka paljon kävijöitä oli?

– 110 000 kävijää meni rikki perjantaina 17. syyskuuta. Vilkkainta oli heinäkuussa, silloin kertyi lähes puolet koko kesän kävijöistä. Heinäkuussa maauimalassa kävi 47 000 ihmistä. Kun ilmat viilenivät, uimarit vähenivät, syyskuussa on ollut hiljaista.

– Kesällä 2020 maauimalassa oli kävijöitä hiukan alle 100 000.

Tuleeko ensi kesäksi uudistuksia?

– Koko kesän kausikorttia on toivottu, ja se on harkinnassa.

– Toivomme, että korona hellittää ja voimme järjestää erilaisia tapahtumia, kuten nyt kuutamouinti. Toisaalta uimarit arvostavat edullista hintaa, ja tapahtumien järjestäminen maksaa aina. Se vaatii tasapainoilua.

Kuutamouinti-iltana maauimala valaistaan lampuin. Kuva on kesän 2020 tapahtumasta.

Milloin on viimeinen mahdollisuus uida maauimalassa tänä vuonna?

– Sunnuntaina. Maauimala suljetaan 26.9. kello 18, perjantaina illalla on mahdollisuus kuutamouintiin. Paikalla on myös sauna. Se on sekasauna, jossa ollaan uimapuvut päällä.

– Jos sää on pilvinen eli erityisen pimeä, hyppytornit saatetaan joutua sulkemaan turvallisuussyistä.

Onko maauimalan puolelle suunniteltu saunaa?

– Saunat eivät ole suunnitelmissa. Uimahallin sisältä löytyy saunat, kun ostaa yhdistelmälipun. Välillä on sitten tämmöisiä spesiaalijuttuja.

Mitä? Kuutamouinti maauimalassa Maauimala on avoinna perjantaina 24.9. kello 23:een saakka. Lipunmyynti päättyy kello 21.45. Ulkosauna on auki kello 22:een asti.

Entä kesän kakkaongelma?

– Vilkkaimpaan aikaan heinäkuussa uimassa kävi myös paljon lapsia. Ongelma poistui, kun kävijämäärät vähenivät. Sitä tapahtuu aina silloin tällöin myös sisähalleissa ja on tapahtunut aina, mutta uutiskynnys ylittyy nykyisin somen vuoksi helpommin.

Karoliina Blackburn pitää maauimalan vedestä ja valosta.

Kuinka usein käyt maauimalassa, Karoliina Blackburn?

– Yli 50 kertaa kesän aikana. Käyn päivällä, kun olen vapaalla.

Mikä on parasta?

– 50 metrin rata on mahtava.

Aarni Koponen (vas.) ja Kristiina Leander käyvät uimassa myös uimarannoilla. Tampereen maauimalassa he olivat ensimmäistä kertaa.

Kuinka usein olette käyneet maauimalassa, Kristiina Leander ja Aarni Koponen?

– Olemme ensimmäistä kertaa.

– Tämä on hieno, ja mahtavaa, että maauimala on suoraan yhteydessä uimahalliin, sanoo Leander.

– Hemmetin hieno, varsinkin syvä allas, Koponen sanoo.

Uinninvalvoja Mikko Malinen sanoo, että kun väkeä on paljon, pitää valvoa tilannetta monella suunnalla.

Miten kesä on mennyt, uinninvalvoja Mikko Malinen?

– Olen ollut maauimalassa töissä heinäkuun puolivälistä saakka. Tämä on ollut kiva työpaikka, ja työ on vastuullista.

– Joitain vaaratilanteita on ollut esimerkiksi, kun ihminen sukeltaa liian pitkään tai hyppyaltaassa sukellellaan ja toinen on jo hyppäämässä.

Mitä uinninvalvojan työ vaatii?

– Minulla on kilpauintitaustaa ja olen suorittanut uinninvalvojakurssin, ja vesihengenpelastustesti on suoritettuna. Harjoittelemme vesipelastusta säännöllisesti muun muassa nukkejen kanssa.