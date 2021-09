Suora lähetys käynnissä: Millainen on Tampere vuonna 2030? Valtuusto keskustelee kaupungin strategiasta

Tampereen kaupunginvaltuusto on kokoontunut uuden kauden kolmanteen kokoukseensa maanantaina 20. syyskuuta.

Kokous esityslista on varsin lyhyt. Valtuusto käy lähetekeskustelun valmisteilla olevasta kaupunkistrategiasta ja sen lisäksi listalla on muun muassa edellisellä kaudella jätettyjä valtuustoaloitteita.

Kaupunkistrategia perustuu pormestariohjelmaan, mutta sen aikajänne on noin 10 vuotta eli pormestariohjelmaa pidempi, ja valmistelussa on mukana myös esimerkiksi henkilöstöä ja kuntalaisia.

Lähetekeskustelussa valtuusto keskustelee ja tuo esiin strategiaan liittyviä näkökulmia. Sen jälkeen strategian valmistelu jatkuu, eli tässä kokouksessa ei päätetä sen hyväksymisestä. Strategian hyväksymistä käsitellään valtuustossa 15. marraskuuta.

Voit seurata Tampereen kaupungin tuottamaa suoraa lähetystä kokouksesta tässä jutussa. Kokous alkaa kello 17.

Seuraa suoraa lähetystä tässä:

Teemme kokouksesta myös tekstiseurantaa:

Kello 17.26: Kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron pitää Ilkka Sasi (kok.). Sasi sanoo, että on tärkeää panostaa työhön, yritteliäisyyteen, tieteeseen ja teknologiaan. Kokoomuksen tahtotila on, että kaupunkistrategia tukee pormestariohjelman visiota. Oleellista on onnistumisen mitattavuus. Strategia kytketään vuosittaiseen toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Kaupunkistrategian on kokoomuksen mukaan syytä tunnistaa talouden tärkeys. On hillittävä menojen kasvua ja vahvistettava tulopohjaa.

Yritysten tarpeita täytyy kuunnella erityisen herkällä korvalla. Kokoomus haluaa, että kansainvälisyys huomioidaan vahvemmin kuin nyt. Selkeämmin on huomioitava kokoomuksen mukaan myös turvallisuus.

Kello 17.26: Nyt käytävä keskustelu toimii evästyksenä strategiavalmistelun jatkamiseen.

Kello 17.22: Ikosen mukaan jo ensi vuoden talousarvion toiminnan tavoitteita on tarkoitus saada valmisteltua pormestariohjelman ja strategialuonnoksen pohjalta.

Kello 17.18: Pormestari Ikonen kertoo, että kuntavaalien siirron takia strategiaa on valmisteltu nopealla aikataululla. Luonnos on kuitenkin saatu jo hyvään vaiheeseen. Strategia on aiempaa tiiviimpi, sillä luodaan tahtotila, jonka kaikki osaavat yöllä herätettynäkin kertoa. Strategian mukaan Tampere on tekemisen kaupunki.

Kello 17.17: Nyt valtuusto aloittaa strategian lähetekeskustelun. Pormestari Anna-Kaisa Ikonen pitää avauspuheenvuoron ja sen jälkeen tulevat ryhmäpuheenvuorot.

Kello 17.01: Kokous alkaa. Tällä kertaa kokous on jälleen hybridimallilla valtuustosalissa ja etänä. Kaksi aiempaa kokousta tänä syksynä ovat olleet Tampere-talolla.